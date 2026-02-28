Esta imagem mostra como EUA e Israel atingiram o coração do regime iraniano

CNN Portugal
Há 1h e 30min
Imagem de satélite mostra fumo a sair do complexo do líder supremo do Irão

Imagem de satélite mostra fumo a sair do complexo do líder supremo do Irão. Edifício tem um peso simbólico: é um ataque à estrutura de poder da República Islâmica

Esta imagem de satélite da Airbus mostra fumo negro a sair do complexo do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, na capital Teerão, este sábado. Os danos que se veem na imagem parecem indicar que vários edifícios do complexo foram atingidos por ataques aéreos, após os EUA e Israel terem lançado ataques conjuntos.

Não é claro se o líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khamenei, estava no complexo no momento dos ataques.

A CNN confirmou a localização dos ataques ao complexo, comparando-a com vários outros vídeos de ataques nesta zona de Teerão e triangulando-os.

Além dos ataques fotografados em Teerão, foram relatadas explosões em várias outras cidades iranianas, incluindo Isfahan e Qom.

O complexo do líder supremo, conhecido como Beyt-e Rahbari, tem sido, durante anos, a sede do poder do ayatollah, que dura há décadas. Mais do que um edifício, é o centro nevrálgico do regime teocrático do Irão.

É a partir deste espaço que Khamenei profere as suas severas posições sobre vários assuntos, tanto internos como internacionais, utilizando frequentemente o púlpito para criticar os inimigos ocidentais do Irão e, em particular, os Estados Unidos.

Para milhões de iranianos, o complexo era a personificação física de um regime que tem vindo a perder constantemente o apoio de uma faixa considerável da sua população, oprimida não só por décadas de sanções internacionais, mas também por anos de má gestão económica, corrupção sistémica e brutal repressão da dissidência.

O facto de ter sido atingido este sábado no ataque militar conjunto dos EUA e de Israel terá um enorme peso simbólico. É um sinal deliberado dirigido ao próprio coração da estrutura de poder da República Islâmica.

Temas: Irão EUA Israel Ataque

