Em contrarrelógio: porque começou e para onde vai a guerra que Trump fez rebentar no Irão?

O que é que Donald Trump pretende com a guerra que lançou há uma semana contra o Irão? Ainda as primeiras bombas não tinham caído em Teerão e noutras partes do país, numa operação conjunta dos EUA e Israel que arrancou no último sábado, e os argumentos invocados pela administração norte-americana já apontavam em várias direções. Iam da destruição do programa nuclear iraniano (que a mesma administração tinha garantido ter “obliterado” com a Guerra dos 12 Dias em junho) até à mudança de regime – e ao final de uma semana, com o Médio Oriente envolvido numa guerra regional que poucos desejavam e para a qual até a NATO já foi arrastada, a pergunta continua sem resposta.

Sobre o programa nuclear, Trump e a sua equipa pouco ou nada disseram ao longo da semana. Sobre a mudança de regime, o presidente americano disse na sexta-feira à CNN que não está preocupado se o Irão passa ou não a ser uma democracia e que não se opõe a que continue a ter um líder religioso – desde que seja ele, Trump, a escolhê-lo – isto depois de ter passado meses a prometer que ajudaria os manifestantes nas ruas a derrubar o regime teocrático dos aiatolas.

“Não tenho nada contra os líderes religiosos, lido com muitos líderes religiosos e são fantásticos”, disse Trump à CNN. Horas antes, dezenas de pastores evangélicos rodeavam o presidente na Sala Oval para o abençoar, depois de mais de 200 soldados americanos terem enviado queixas aos seus superiores pelo uso de retórica cristã extremista para justificar a guerra – segundo as chefias militares, foi-lhes pedido que dissessem às suas tropas que “tudo isto faz parte do plano divino de Deus”, com citações do Livro do Apocalipse referentes ao iminente retorno de Jesus Cristo.

Marco Rubio, o secretário de Estado de Trump, começou por assumir que a guerra começou porque Israel estava prestes a atacar o Irão e que isso iria pôr em risco as forças norte-americanas na região; um dia depois, como noticiou o New York Times, “recuou na sugestão” de que teriam sido os israelitas a forçar a mão de Washington. O Washington Post noticiou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita também teria pressionado por ataques ao longo do último mês – uma informação desmentida de imediato pelos sauditas.

Desde sábado, a guerra já provocou mais de 1.300 mortos no Irão, na sua maioria civis, incluindo centenas de crianças, bem como dezenas de dirigentes religiosos e civis, à cabeça o aiatola Ali Khamenei, supremo líder do Irão desde 1989. Israel lançou uma nova ofensiva terrestre no Líbano.

Em retaliação, Teerão fechou o Estreito de Ormuz e lançou ataques contra vários países da região que apoiam os EUA, incluindo Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Também lançou um míssil balístico contra a Turquia, que foi travado pelos sistemas de defesa da NATO; mas, ao contrário do que chegou a ser noticiado, não atingiu o maior porta-aviões das forças americanas, nem foi o responsável pelo ataque a uma base britânica em Chipre, no coração da União Europeia.

A contragosto, Estados-membros da UE destacaram forças para o Mediterrâneo; o único a criticar abertamente a guerra, e de imediato ameaçado por Trump, foi Espanha, com Pedro Sánchez a garantir que os espanhóis não serão “cúmplices de algo mau para o mundo e contrário aos nossos valores e interesses apenas por medo de represálias de alguém”.

Num dos ataques retaliatórios do Irão, que teve como alvo um centro de operações dos EUA improvisado no Kuwait, morreram seis soldados norte-americanos; no espaço de horas, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, veio acusar os jornalistas de quererem pôr Trump a “fazer má figura” por noticiarem essas mortes. O mesmo Pete Hegseth conseguiu dizer uma coisa e o seu contrário sobre até quando é que esta guerra vai durar – dizendo que EUA e Israel vão deter o controlo do espaço aéreo iraniano “em poucos dias”, mas que a guerra pode arrastar-se por semanas. Um memorando interno do Pentágono consultado pelo POLITICO aponta mais para a frente, prevendo a possibilidade de a guerra durar pelo menos até setembro.

Não será preciso esperar por setembro para sentir os efeitos desta guerra. Com o fecho do Estreito de Ormuz, os preços do petróleo dispararam – a partir de segunda-feira, quando for abastecer o seu carro, prepare-se para pagar mais 7 a 20 cêntimos por litro de combustível. O próprio Trump, que numa carta ao Congresso admitiu que não sabe qual a direção deste conflito, assumiu esta semana que os consumidores norte-americanos vão sentir o impacto da guerra nos bolsos.

Numa guerra dominada por drones e Inteligência Artificial, as esperanças de alguns estão depositadas nos curdos, o maior povo sem Estado, que por ora dizem que não vão avançar Irão adentro apenas armados com AK47 - e que a CIA tem estado a armar, como noticiado pela CNN. “Não é uma questão de horas ou dias”, disse um membro das guerrilhas curdas à Reuters. “[Os combatentes] não podem mover-se se o céu não estiver limpo. Precisamos de ver os reservatórios de armas [do regime] destruídos; caso contrário, seria suicida.”