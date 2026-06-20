Irão volta a fechar Estreito de Ormuz, mas mantém delegação a caminho da Suíça. Sem "medidas rápidas" dos EUA, acordo ficará “em apuros”

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Decisão de Teerão surge na sequência de renovados ataques aéreos de Israel ao Líbano, que este sábado mataram pelo menos 23 pessoas, incluindo quatro de uma mesma família. Washington tem de "tomar as medidas necessárias o mais rápido possível" para garantir cumprimento do acordo, diz diplomacia do Irão

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse este sábado que os EUA “têm a obrigação de forçar Israel a cessar os ataques ao Líbano” como aqueles que, esta manhã, vitimaram mais de 20 pessoas no sul do país.

As declarações, citadas pela agência estatal iraniana FARS, surgiram após o principal comando militar conjunto do Irão, o Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, ter anunciado o encerramento do Estreito de Ormuz ao tráfego de embarcações, citando "violações" do acordo de cessar-fogo firmado na sexta-feira entre Israel e o Hezbollah, no âmbito do memorando de entendimento assinado por Washington e Teerão a meio desta semana.

Teerão diz que o encerramento de Ormuz é o "primeiro passo" em resposta ao que descreve como violações dos compromissos por parte de Israel, alertando que outras medidas serão tomadas se a "agressão" continuar.

O porta-voz da diplomacia iraniana diz que os norte-americanos têm de “tomar as medidas necessárias o mais rápido possível” para garantir que o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah é respeitado, e sublinha que o acordo EUA-Irão estará "em apuros" se essas medidas não forem tomadas.

A mesma fonte diz que, apesar de tudo, a viagem da delegação iraniana até à Suíça se mantém. “Na Suíça, exigiremos o cumprimento dos compromissos dos EUA e determinaremos como pretendem cumpri-los”, disse o porta-voz de Abbas Araghachi, chefe da diplomacia do Irão.

Anteriores ataques de Israel ao Líbano já tinham motivado o adiamento, por parte do Irão, da nova ronda de negociações que irá ter lugar na Suíça.