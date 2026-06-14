Televisão estatal diz que Irão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz"

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Responsável iraniano confirma "fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano"

A televisão estatal iraniana afirmou este domingo que Teerão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz", numa reação ao acordo de paz anunciado nas últimas horas entre os dois países.

Entretanto, a agência noticiosa iraniana Fars avançou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão deverá divulgar em breve uma declaração oficial sobre o acordo de cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos.

Segundo a mesma agência, ficou também decidido que o tráfego marítimo no Golfo será regulado pelo Irão em coordenação com Omã, um dos países que tem desempenhado um papel de mediação nas negociações.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano indicou também que "o fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano, começará a ser anunciado esta noite".

O responsável acrescentou ainda, citado pela agência Tasnim, que "a partir desta noite começará o fim do bloqueio naval norte-americano contra o Irão", numa das medidas previstas no memorando de entendimento alcançado entre as duas partes.

Segundo o mesmo dirigente iraniano, o texto integral do memorando apenas será divulgado após a assinatura oficial do documento. Sublinhou ainda que o acordo "não significa confiança no inimigo", numa referência aos Estados Unidos, procurando afastar a ideia de uma aproximação política entre os dois países.

O vice-ministro revelou também que as negociações para um acordo definitivo decorrerão ao longo de um período de 60 dias, sugerindo que o entendimento agora alcançado representa apenas uma primeira fase do processo diplomático.

Ao mesmo tempo, deixou um aviso a Washington. "Tomaremos as nossas próprias medidas se testemunharmos violações por parte do outro lado", afirmou, indicando que Teerão reserva o direito de responder caso considere que os compromissos assumidos não estão a ser respeitados.