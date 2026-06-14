MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Televisão estatal diz que Irão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz"

CNN Portugal
Há 54 min
Irão (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Responsável iraniano confirma "fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano"

A televisão estatal iraniana afirmou este domingo que Teerão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz", numa reação ao acordo de paz anunciado nas últimas horas entre os dois países.

Entretanto, a agência noticiosa iraniana Fars avançou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão deverá divulgar em breve uma declaração oficial sobre o acordo de cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos.

Segundo a mesma agência, ficou também decidido que o tráfego marítimo no Golfo será regulado pelo Irão em coordenação com Omã, um dos países que tem desempenhado um papel de mediação nas negociações.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano indicou também que "o fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano, começará a ser anunciado esta noite".

O responsável acrescentou ainda, citado pela agência Tasnim, que "a partir desta noite começará o fim do bloqueio naval norte-americano contra o Irão", numa das medidas previstas no memorando de entendimento alcançado entre as duas partes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o mesmo dirigente iraniano, o texto integral do memorando apenas será divulgado após a assinatura oficial do documento. Sublinhou ainda que o acordo "não significa confiança no inimigo", numa referência aos Estados Unidos, procurando afastar a ideia de uma aproximação política entre os dois países.

O vice-ministro revelou também que as negociações para um acordo definitivo decorrerão ao longo de um período de 60 dias, sugerindo que o entendimento agora alcançado representa apenas uma primeira fase do processo diplomático.

Ao mesmo tempo, deixou um aviso a Washington. "Tomaremos as nossas próprias medidas se testemunharmos violações por parte do outro lado", afirmou, indicando que Teerão reserva o direito de responder caso considere que os compromissos assumidos não estão a ser respeitados.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Irão Estados Unidos Teerão Donald Trump Acordo de Paz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Televisão estatal diz que Irão "forçou os Estados Unidos a aceitar o acordo de paz"

Há 54 min

Trump anuncia acordo de paz com o Irão e reabertura imediata do Estreito de Ormuz

Há 1h e 18min
02:45

"Donald Trump tem sido mais simpático com o regime iraniano nos últimos dias"

Hoje às 18:13
02:18

"O Irão, quando menciona os ataques contra o Líbano, não menciona os ataques do Hezbollah na manhã deste domingo"

Hoje às 16:22
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

Ontem às 10:08

Trump recebeu um presente envenenado no aniversário. "Não devia ter acontecido, especialmente num dia tão especial"

Hoje às 16:28

Cantor Oliver Tree entre as vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro

Há 3h e 59min

À noite, enormes predadores vagueiam pelas ruas destas cidades

Ontem às 19:00

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50

Um atleta olímpico português reencarnou no Brasil e Marrocos aproveitou

Hoje às 03:25

Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

Ontem às 17:00

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

Ancelotti 1 - Vini Jr. 7. Porque nem errando tanto se contém um génio dentro da lâmpada durante 90 minutos (as notas dos jogadores do Brasil)

Hoje às 03:25