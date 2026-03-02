De navios de guerra a bombardeiros furtivos: as armas de alta tecnologia que os EUA estão a usar para atacar o Irão

Há 1h e 59min

Antes dos ataques dos EUA e de Israel ao Irão, Washington reuniu a sua maior força e algumas das suas armas mais poderosas no Médio Oriente em décadas

Donald Trump tinha avisado que os EUA estavam "prontos para agir" – e os ataques de sábado, que mataram o líder supremo do Irão, deram a essa força um propósito destrutivo.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) divulgou no domingo uma lista do armamento americano que tem sido usado até agora na guerra com o Irão.

Aqui está uma visão geral dos recursos usados até agora no que o Pentágono chama de “Operação Fúria Épica”:

Bombardeiros furtivos B-2: os bombardeiros com asas de morcego, que custam mais de mil milhões de dólares cada, são a plataforma mais potente da Força Aérea dos EUA. Equipado com quatro motores a jato, o B-2 pode transportar armas convencionais ou nucleares, com alcance intercontinental e reabastecimento aéreo.

Pilotados por uma tripulação de dois, os B-2 geralmente voam a partir da sua base na Base Aérea de Whiteman, no Missouri, como fizeram no ano passado, quando atacaram complexos nucleares iranianos numa missão de ida e volta de 34 horas.

Essa missão, em junho passado, foi realizada por sete dos 19 B-2 da frota, com os outros a serem usados para uma viagem simulada ao Havai. Os bombardeiros usaram a maior das bombas convencionais dos EUA – a enorme munição penetrante de 13600 quilos – para atacar três instalações nucleares iranianas.

Desta vez, eles usaram bombas de 900 quilos para atingir instalações de mísseis balísticos iranianos, disse o CENTCOM.

Drones LUCAS de uso único: a Operação Fúria Épica marca o primeiro uso dos drones em combate pelos EUA, de acordo com o CENTCOM.

A unidade de drones – Task Force Scorpion Strike (TFSS) – foi ativada no Médio Oriente no final do ano passado, segundo um comunicado do CENTCOM.

"A TFSS foi concebida para fornecer rapidamente recursos de drones eficazes e de baixo custo aos combatentes", afirmou o comunicado.

O Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo (LUCAS) é essencialmente uma cópia dos drones Shahed-136, projetados pelo Irão, que a Rússia tem usado em grande número na sua guerra contra a Ucrânia.

"Esses drones de baixo custo, inspirados nos drones Shahed do Irão, estão agora a proporcionar retaliação feita nos Estados Unidos", afirmou o CENTCOM numa publicação nas redes sociais.

Navios de guerra dos EUA: o CENTCOM afirma que porta-aviões e contratorpedeiros com mísseis guiados dos EUA entraram em ação na guerra.

Um F/A-18E Super Hornet aterra no convés de voo do porta-aviões da classe Nimitz USS Abraham Lincoln em 28 de fevereiro de 2026 (Marinha dos EUA/Getty Images)

Dois porta-aviões americanos, o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald R. Ford, estavam no Médio Oriente quando os ataques ao Irão começaram. O Lincoln estava no Mar Arábico e o Ford no Mediterrâneo, ao largo de Israel.

O CENTCOM divulgou um vídeo dos caças F/A-18 e F-35 a descolar e aterrar no Lincoln. O Ford não transporta o F-35.

O Irão afirmou ter atingido o Lincoln com mísseis balísticos, algo que o CENTCOM chamou de "MENTIRA" numa publicação nas redes sociais.

O vídeo dos EUA também mostra contratorpedeiros com mísseis guiados a disparar mísseis Tomahawk. Os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke dos EUA, vários dos quais se encontram na região, podem transportar até 96 mísseis Tomahawk.

Os contratorpedeiros, com os seus sistemas de defesa antimísseis balísticos Aegis, também podem ser usados para proteger os porta-aviões com os quais costumam navegar e os recursos em terra.

O contratorpedeiro lança-mísseis da classe Arleigh Burke USS Thomas Hudner dispara um míssil de ataque terrestre Tomahawk em apoio à Operação Fúria Épica, em 1 de março de 2026 (Marinha dos EUA/Getty Images)

Sistemas de defesa antimísseis Patriot e THAAD: as baterias Patriot e THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) são utilizadas para combater drones e mísseis balísticos iranianos.

O número de interceptores Patriot e THAAD disparados até agora é desconhecido.

Mas o Irão enviou milhares de drones e mísseis contra alvos em todo o Médio Oriente, e analistas expressaram preocupação de que os stocks de interceptores, esgotados pela guerra de 12 dias do ano passado entre Israel e Irão e pelas unidades fornecidas à Ucrânia para se defender contra os ataques russos, possam ficar baixos se o Irão continuar com seus ataques retaliatórios por um longo período.

Caças: o CENTCOM afirma que vários caças entraram em ação nos primeiros dias da guerra. Entre eles estão os F-16, pilotados pela Força Aérea, e os F/A-18, pilotados pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais.

Os caças furtivos F-22 e F-35 da Força Aérea, pilotados pela Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, também estiveram envolvidos, afirmou o CENTCOM, sem revelar missões específicas. O comando divulgou vídeos a mostrar os F/A-18 bimotores e os F-35 monomotores a operar a partir de um porta-aviões.

Os caças de ataque A-10 bimotores da Força Aérea também foram destacados, afirmou o CENTCOM.

Aeronave de ataque eletrónico EA-18G: baseado no caça F/A-18, o EA-18G Growler transporta cápsulas de interferência, contramedidas de comunicação e radares para identificar e suprimir ameaças eletrónicas inimigas. Os caças bimotores também podem ser armados com mísseis que se direcionam para transmissões eletrónicas, como radares e centros de comunicações.

Um marinheiro da Marinha dos EUA prepara uma aeronave E-2D Hawkeye para descolar do convés de voo do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, a 28 de fevereiro de 2026 (Marinha dos EUA/Getty Images)

Aeronaves de Alerta Aéreo Antecipado e Controlo (AWACS): os EUA utilizam dois tipos de AWACS, o E-3 Sentry da Força Aérea e o E-2 Hawkeye da Marinha.

Os AWACS da Força Aérea são aeronaves de quatro motores baseadas no Boeing 707. Os aviões transportam um grande radar circular giratório em suportes mais de três metros acima da fuselagem. Com um alcance de cerca de 400 km, os AWACS podem identificar e rastrear aeronaves e navios inimigos e monitorizar informações detalhadas do campo de batalha das forças americanas. As informações são partilhadas com centros de comando e navios no mar.

O Hawkeye da Marinha, um turboélice bimotor, fornece informações semelhantes enquanto opera a partir de porta-aviões dos EUA.

Aeronaves de retransmissão de comunicações aéreas: o CENTCOM não forneceu detalhes, mas aeronaves EA-11 BACN (nó de comunicações aéreas no campo de batalha) da Força Aérea foram vistas no Médio Oriente nas semanas que antecederam os ataques.

O fabricante Bombardier afirma que o EA-11, baseado num jato executivo bimotor, é frequentemente chamado de “Wi-Fi no céu” e usado “para conectar voz e dados táticos entre as forças aéreas e terrestres, superando obstáculos como montanhas, terrenos acidentados ou distância”.

Aeronave de patrulha marítima P-8A: baseados numa estrutura comercial Boeing 737, os jatos bimotores da Marinha, chamados Poseidon, são usados para guerra antissubmarina, bem como para intelligence, vigilância e reconhecimento.

Aeronave de reconhecimento RC-135: transportando uma tripulação de mais de 30 pessoas, incluindo oficiais de guerra eletrónica, operadores de intelligence e até técnicos de manutenção em voo, o RC-135 tem sido uma constante nas operações militares dos EUA desde a Guerra do Vietname.

Os aviões de quatro motores, baseados num Boeing 707, fornecem recolha e análise de dados quase em tempo real, de acordo com um folheto informativo da Força Aérea.

MQ-9 Reapers: a Força Aérea descreve os drones MQ-9, pilotados remotamente e com um único motor turboélice, como aeronaves de ataque destinadas principalmente a atingir "alvos de alto valor, fugazes e sensíveis ao tempo". Eles transportam mísseis Hellfire e bombas guiadas que podem ser usadas contra blindados ou pessoal inimigo e sobrevoam o campo de batalha para reconhecimento e recolha de informações.

Um lançador M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) durante exercícios de treino na Lightning Academy, em Schofield Barracks, Honolulu, Havai, em 9 de novembro de 2025 (Christopher Lee/Bloomberg/Getty Images)

M-142 HIMARS: os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade do Exército são montados num camião de três eixos e fornecem o que o fabricante Lockheed Martin diz ser uma capacidade de "atirar e fugir", o que significa que podem disparar e mover-se rapidamente para uma nova posição antes de enfrentar um contra-ataque.

O HIMARS pode transportar foguetes com um alcance de cerca de 500 quilómetros, dependendo da missão necessária. O CENTCOM divulgou um vídeo do HIMARS a disparar munições individuais desde o início da guerra com o Irão.

Recursos de reabastecimento: incluem tanto aviões-tanque como navios de abastecimento no mar.

A Força Aérea dos EUA opera dois tipos de aviões-tanque: o KC-135, com quatro motores, baseado na estrutura do Boeing 707, e o KC-46, com dois motores, baseado no Boeing 767. O reabastecimento em voo seria fundamental para os bombardeiros B-2 que fazem o longo voo do território continental dos EUA para o Médio Oriente. Mas as aeronaves na região podem ser reabastecidas em pleno voo para permanecerem mais tempo perto do campo de batalha.

Os navios de guerra dos EUA reabastecem no mar a partir de navios de abastecimento operados principalmente por tripulações civis. O reabastecimento ocorre enquanto os navios estão em movimento, com mangueiras lançadas sobre a água dos navios de abastecimento para os navios de guerra, um pouco como um posto de gasolina móvel no meio do oceano.

Aeronaves de carga: os aviões C-17 Globemaster e os turboélices C-130 Hercules transportaram grande parte das munições e muitas das tropas empregadas no ataque ao Irão para o Médio Oriente.