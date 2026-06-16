Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

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Estados Unidos andavam atrás de Paulo Alexandre Lopes Vicente, de 56 anos, há alguns anos. Segundo a investigação, utilizava empresas de fachada para transferir tecnologias americanas a rivais

A PSP deteve em Lisboa um cidadão português para o cumprimento de um mandado de prisão internacional que havia sido emitido pelas autoridades dos Estados Unidos em 2023, por suspeitas de venda de tecnologia americana a rivais. A CNN Portugal sabe que o suspeito é Paulo Alexandre Lopes Vicente, de 56 anos.

Segundo a investigação, o português é acusado de conspiração para a exportação ilícita de tecnologia americana para países adversários, no caso a China e o Irão, assim como de três crimes de tentativa de exportação ilícita de material sujeito a controlo de exportação.

A CNN Portugal apurou que as autoridades dos Estados Unidos entendem que Paulo Vicente utilizou a empresa Firstfield Engenharia Sist Segurança LD para, entre outubro de 2014 e março de 2016, adquirir equipamentos e tecnologias sob a alegação de que seriam destinados a Portugal. No entanto, o material seria enviado a entidades iranianas através de empresas de fachada sediadas na China e na Turquia.

Entre os itens alegadamente adquiridos pela Firstfield Engenharia Sist Segurança LD estão componentes laser, sistemas de navegação inercial, equipamentos óticos de precisão e câmaras térmicas de grau militar. Todos os equipamentos são sujeitos a licenciamento por parte de autoridades norte-americanas. Vicente, segundo as investigações, forneceu informações falsas sobre o uso e destino do material para burlar o sistema de controlo de exportações.

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de prisão emitido pelos Estados Unidos em 2023. Esta determinação estava sinalizada internacionalmente através da Interpol. Os próximos passos da investigação serão realizados em articulação com as autoridades competentes nacionais e internacionais.