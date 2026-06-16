MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Daniela Rodrigues
Há 32 min

 

 

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Estados Unidos andavam atrás de Paulo Alexandre Lopes Vicente, de 56 anos, há alguns anos. Segundo a investigação, utilizava empresas de fachada para transferir tecnologias americanas a rivais

A PSP deteve em Lisboa um cidadão português para o cumprimento de um mandado de prisão internacional que havia sido emitido pelas autoridades dos Estados Unidos em 2023, por suspeitas de venda de tecnologia americana a rivais. A CNN Portugal sabe que o suspeito é Paulo Alexandre Lopes Vicente, de 56 anos.

Segundo a investigação, o português é acusado de conspiração para a exportação ilícita de tecnologia americana para países adversários, no caso a China e o Irão, assim como de três crimes de tentativa de exportação ilícita de material sujeito a controlo de exportação.

A CNN Portugal apurou que as autoridades dos Estados Unidos entendem que Paulo Vicente utilizou a empresa Firstfield Engenharia Sist Segurança LD para, entre outubro de 2014 e março de 2016, adquirir equipamentos e tecnologias sob a alegação de que seriam destinados a Portugal. No entanto, o material seria enviado a entidades iranianas através de empresas de fachada sediadas na China e na Turquia.

Entre os itens alegadamente adquiridos pela Firstfield Engenharia Sist Segurança LD estão componentes laser, sistemas de navegação inercial, equipamentos óticos de precisão e câmaras térmicas de grau militar. Todos os equipamentos são sujeitos a licenciamento por parte de autoridades norte-americanas. Vicente, segundo as investigações, forneceu informações falsas sobre o uso e destino do material para burlar o sistema de controlo de exportações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A detenção ocorreu na sequência de um mandado de prisão emitido pelos Estados Unidos em 2023. Esta determinação estava sinalizada internacionalmente através da Interpol. Os próximos passos da investigação serão realizados em articulação com as autoridades competentes nacionais e internacionais.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Irao Estados Unidos China Crime Detencao
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Há 32 min

Suspeitos de tráfico de droga desembarcam em Vila do Bispo. GNR apanha metade dos suspeitos

Há 53 min

Chamaram os bombeiros para uma queda. Encontraram um homem baleado

Há 1h e 21min

Agredia mãe, padrasto e avós. Ficou em prisão preventiva

Há 3h e 48min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Ontem às 12:25

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Ontem às 07:58

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

Ontem às 20:24

Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Ontem às 20:28

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Ontem às 16:55

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

Ontem às 19:08

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

14 jun, 22:00

Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Ontem às 13:12

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

Ontem às 20:14

Ormuz, Líbano e programa nuclear: o que sabe sobre o acordo de paz entre EUA e Irão

Ontem às 12:34