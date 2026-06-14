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Irão quer 261 mil milhões de euros para reconstrução e diz que memorando exclui programa de mísseis das negociações

CNN Portugal
Há 17 min
O cenário de destruição no Irão (Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images)
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De acordo com a proposta em discussão, as duas partes terão 60 dias de negociações centradas nas questões nucleares e no levantamento integral das sanções aplicadas ao Irão

A agência de notícias iraniana Mehr divulgou este domingo aquilo que diz serem os pontos do acordo entre Irão e EUA.

A fonte iraniana avança que as negociações finais entre o Irão e os Estados Unidos não terão início antes de serem cumpridas três condições: a libertação de metade dos fundos iranianos atualmente bloqueados, o levantamento das sanções ao petróleo iraniano e o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.

Segundo a mesma agência, o memorando de entendimento prevê que metade dos cerca de 20,9 mil milhões de euros (equivalentes a 24 mil milhões de dólares) de fundos iranianos congelados fiquem disponíveis antes do arranque das negociações definitivas.

A Mehr acrescenta ainda que o projeto de acordo exclui das negociações finais tanto o programa de mísseis iraniano como o apoio de Teerão aos chamados grupos da "resistência" na região.

De acordo com a proposta em discussão, as duas partes terão 60 dias de negociações centradas nas questões nucleares e no levantamento integral das sanções aplicadas ao Irão.

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A agência iraniana refere também que o memorando contempla a necessidade de os Estados Unidos e os seus aliados apresentarem planos de reconstrução para o Irão num montante mínimo de 261 mil milhões de euros (equivalentes a 300 mil milhões de dólares).

Antes, o principal comando militar conjunto do Irão tinha dito que a população iraniana, sob a liderança do líder supremo, demonstrou aos Estados Unidos que "não existe outro caminho senão aceitar a derrota". 

De resto, pouco depois de Donald Trump ter anunciado que um acordo tinha sido alcançado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano indicou que "o fim imediato e permanente da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo no Líbano, começará a ser anunciado esta noite".

O responsável acrescentou ainda, citado pela agência Tasnim, que "a partir desta noite começará o fim do bloqueio naval norte-americano contra o Irão", numa das medidas previstas no memorando de entendimento alcançado entre as duas partes.

Segundo o mesmo dirigente iraniano, o texto integral do memorando apenas será divulgado após a assinatura oficial do documento. Sublinhou ainda que o acordo "não significa confiança no inimigo", numa referência aos Estados Unidos, procurando afastar a ideia de uma aproximação política entre os dois países.

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