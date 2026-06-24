Troca de farpas entre EUA e Irão "é uma encenação"

Há 1h e 14min

Gouveia e Melo afirma também que o Irão pode vir a ter problemas após o encerramento do Estreito de Ormuz

No “Entre Dois Mundos” desta quarta-feira, Henrique Gouveia e Melo voltou a analisar o conflito no Médio Oriente.

Para o comentador da CNN Portugal, as farpas que têm sido trocadas entre responsáveis americanos e iranianos através das redes sociais e dos meios de comunicação social são uma “encenação” de parte a parte.

“Ambas as partes necessitam de criar a sua própria narrativa. A narrativa da administração de Trump tem a ver com as eleições que se aproximam, em novembro, e do ambiente crispado que a população americana tem relativamente a este conflito”, começou por explicar.

“Por outro lado, o Irão também tem a sua narrativa. Tem de ter uma narrativa interna e usa também uma narrativa externa, uma narrativa de vitória. Não é uma vitória, mas conseguiram um feito: transformaram uma derrota operacional e tática numa vitória estratégica”, acrescentou.

Gouveia e Melo sublinha que essa vitória foi obtida com o encerramento do Estreito de Ormuz, mas afirma que o Irão pode vir a ter problemas mais à frente em virtude disso.

“O Irão perdeu grande capacidade militar, perdeu a capacidade de influenciar os seus proxies, tem uma economia devastada, que precisa de recuperar, e usou o último trunfo, que era o Estreito de Ormuz. Usar o último trunfo pode ter consequências também negativas para quem usa. Pode criar-se uma situação em que a comunidade internacional diga, claramente, que isto não pode nunca mais voltar a acontecer e esse trunfo nunca mais poderá ser usado”, explicou, alertando que pode haver uma intervenção internacional caso o Irão decida outra vez recorrer a esta ferramenta.