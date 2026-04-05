Irão divulga imagens de aparentes destroços de aeronaves americanas

Ontem às 12:13

Partes destruídas das aeronaves, incluindo o que parecem ser motores turbo-hélice, também são visíveis nestas imagems, mas não é claro que tipo de aeronaves são ou a quem pertencem

Vídeos e imagens divulgados pelos meios de comunicação estatais iranianos e geolocalizados pela CNN parecem mostrar os destroços carbonizados de várias aeronaves na província de Isfahan, no sul do país, depois de o presidente Donald Trump ter afirmado que as forças norte-americanas resgataram um tripulante de um caça abatido.

Nas imagens, é possível ver uma grande área com destroços de aeronaves ainda a fumegar.

Partes destruídas das aeronaves, incluindo o que parecem ser motores turbo-hélice, também são visíveis. Não é claro que tipo de aeronaves são ou a quem pertencem.

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Os meios de comunicação estatais afirmaram que as forças iranianas abateram a aeronave vista nas imagens. Numa publicação na rede social Truth, o presidente Trump não mencionou perdas de aeronaves, mas afirmou que nenhum militar norte-americano ficou ferido ou morto na operação. A CNN contactou as Forças Armadas dos EUA para obter uma reação.

As Forças Armadas do Irão disseram que as forças norte-americanas usaram uma pista de aterragem abandonada para realizar a operação. Uma análise de imagens de satélite feita pela CNN confirmou a presença de uma pequena pista de aterragem na zona onde as imagens foram captadas.

As imagens foram captadas a cerca de 50 km da cidade iraniana de Isfahan.

A CNN conseguiu geolocalizar o vídeo e as imagens comparando a cordilheira atrás dos destroços com imagens de satélite.