Trump quer ter papel na escolha do líder do Irão e incentiva a ofensiva curda

Nuno Mandeiro
Há 15 min
O Presidente dos EUA, Donald Trump, observa durante uma reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, DC, a 3 de março de 2026. O chanceler Merz é o primeiro líder europeu a visitar o Presidente Trump desde que os Estados Unidos e Israel lançaram a sua guerra contra o Irão. Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Milícias curdas iranianas têm consultado os EUA sobre e como atacar as forças do Irão, de acordo com três fontes diferentes citadas pela agência Reuters

Donald Trump quer que os EUA tenham um papel na escolha do próximo líder do Irão, disse o presidente dos Estados Unidos em entrevista à agência Reuters, na qual aproveitou ainda para encorajar a oposição curda a derrubar o regime.

Numa entrevista por telefone, Trump reconhece que ainda é muito cedo para escolher o novo líder iraniano, mas diz que o filho do falecido líder supremo Ali Khamenei, Mojtaba, é uma escolha "pouco provável", sem explicar o porquê nem dar mais detalhes.

“Queremos estar envolvidos no processo de escolha da pessoa que vai liderar o Irão”, refere Trump, acrescentando: “Não precisamos de voltar a fazer isto de cinco em cinco anos.”

Trump incentiva ainda as forças curdas iranianas a passar à ofensiva. “Acho maravilhoso que queiram fazê-lo, seria totalmente a favor”, aponta.

A Reuters revela ainda que as milícias curdas iranianas têm consultado os EUA sobre e como atacar as forças do Irão, de acordo com três fontes diferentes que não são identificadas pela agência de notícias.

Questionado se os EUA estariam dispostos a fornecer ou já tinham oferecido cobertura aérea às forças curdas, Trump responde apenas que não pode dar informações sobre o tópico, mas acrescenta que os curdos têm um objetivo único: “Vencer”.

Donald Trump mostra-se ainda confiante de que os EUA vão ser capazes de assegurar o funcionamento regular do Estreito de Ormuz que, de acordo com a Guarda Revolucionária do Irão, foi fechado às 20:00 de segunda-feira (hora de Portugal continental).

Trump relembra que o Irão já “não tem Marinha”. “Agora, está no fundo do mar”, diz, acrescentando que está a acompanhar as movimentações no estreito de 53,5 quilómetros que separa o Irão dos Emirados Árabes Unidos e de Omã de “muito perto”.

Temas: Irão Curdos Aiatola Donald Trump EUA

