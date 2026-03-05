Trump quer ter papel na escolha do líder do Irão e incentiva a ofensiva curda

Há 15 min

Donald Trump quer que os EUA tenham um papel na escolha do próximo líder do Irão, disse o presidente dos Estados Unidos em entrevista à agência Reuters, na qual aproveitou ainda para encorajar a oposição curda a derrubar o regime.

Numa entrevista por telefone, Trump reconhece que ainda é muito cedo para escolher o novo líder iraniano, mas diz que o filho do falecido líder supremo Ali Khamenei, Mojtaba, é uma escolha "pouco provável", sem explicar o porquê nem dar mais detalhes.

“Queremos estar envolvidos no processo de escolha da pessoa que vai liderar o Irão”, refere Trump, acrescentando: “Não precisamos de voltar a fazer isto de cinco em cinco anos.”

Trump incentiva ainda as forças curdas iranianas a passar à ofensiva. “Acho maravilhoso que queiram fazê-lo, seria totalmente a favor”, aponta.

A Reuters revela ainda que as milícias curdas iranianas têm consultado os EUA sobre e como atacar as forças do Irão, de acordo com três fontes diferentes que não são identificadas pela agência de notícias.

Questionado se os EUA estariam dispostos a fornecer ou já tinham oferecido cobertura aérea às forças curdas, Trump responde apenas que não pode dar informações sobre o tópico, mas acrescenta que os curdos têm um objetivo único: “Vencer”.

Donald Trump mostra-se ainda confiante de que os EUA vão ser capazes de assegurar o funcionamento regular do Estreito de Ormuz que, de acordo com a Guarda Revolucionária do Irão, foi fechado às 20:00 de segunda-feira (hora de Portugal continental).

Trump relembra que o Irão já “não tem Marinha”. “Agora, está no fundo do mar”, diz, acrescentando que está a acompanhar as movimentações no estreito de 53,5 quilómetros que separa o Irão dos Emirados Árabes Unidos e de Omã de “muito perto”.