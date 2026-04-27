A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Há 1h e 50min

À medida que os países investem mais em energias renováveis, a China beneficia de ser o maior fabricante mundial de veículos elétricos, turbinas eólicas e painéis solares

A guerra no Irão fez com que os países com escassez de petróleo procurassem desesperadamente combustível. Muitos estão a optar por alternativas energéticas — e a recorrer ao rei das energias renováveis ​​do planeta: a China.

As exportações chinesas de tecnologia solar, baterias e veículos eléctricos atingiram recordes históricos em março, de acordo com o think tank energético Ember, um sinal de que o choque histórico na oferta de petróleo está a acelerar a adoção de energia limpa em todo o mundo.

Após os ataques aéreos conjuntos dos EUA e Israel contra o Irão no final de fevereiro, os militares iranianos bloquearam efetivamente o Estreito de Ormuz, cortando cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural. A volatilidade dos preços do petróleo aumentou à medida que o conflito se expandiu para o Médio Oriente e as negociações para pôr fim à guerra estagnaram.

Trabalhadores carregam painéis solares para os instalar numa quinta solar no deserto, em Lingwu, Região Autónoma de Ningxia Hui, China, a 14 de abril de 2025. China Daily/Reuters

Entretanto, as nações asiáticas que dependem do Médio Oriente para as importações de energia estão a tentar mitigar a escassez de combustível, incentivando a conservação de energia e reduzindo o horário de trabalho. À medida que os países investem mais em energias renováveis, a China beneficia de ser o maior fabricante mundial de veículos elétricos, turbinas eólicas e painéis solares.

Um relatório da Ember, divulgado na quinta-feira, informou que a China exportou 68 gigawatts de tecnologia solar em março, superando o recorde anterior, estabelecido em agosto, em 50%. Cinquenta países registaram novos recordes de importações chinesas de energia solar, sendo que o crescimento mais significativo veio dos mercados emergentes da Ásia e África, os mais afetados pela crise energética, segundo o think tank.

“Os choques nos preços dos combustíveis fósseis estão a impulsionar o crescimento da energia solar”, afirmou Euan Graham, analista sénior da Ember, citado no relatório. “A energia solar já se tornou o motor da economia global, e os atuais choques nos preços dos combustíveis fósseis estão a acelerar ainda mais este crescimento.”

A Ember informou que, no total, as exportações de energia solar, baterias e veículos elétricos aumentaram 70% em março em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da alfândega chinesa. Estas categorias ficaram conhecidas na China como as “novas três”, contribuindo significativamente para o PIB do país, substituindo as exportações de vestuário, eletrodomésticos e mobiliário que anteriormente impulsionavam o crescimento.

As exportações de baterias da China atingiram os 10 mil milhões de dólares em março, com taxas de crescimento particularmente elevadas na União Europeia, Austrália e Índia, segundo a Ember.

Mudanças de paradigma

O contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, USS Rafael Peralta, patrulha o Mar Arábico durante um bloqueio marítimo contra navios que entram ou saem dos portos e zonas costeiras iranianas, no dia 15 de abril. Marinha dos EUA

A incerteza quanto à reabertura do Estreito de Ormuz intensificou as preocupações regionais com a segurança energética, contribuindo para acelerar a transição para energias limpas.

Os Estados Unidos e o Irão concordaram com um cessar-fogo enquanto negoceiam os termos para terminar a guerra, mas as tensões no estreito continuam elevadas. Tanto as forças norte-americanas como as iranianas apreenderam navios na passagem crucial, dificultando novas tentativas de trânsito.

A crise petrolífera também reorganizou o comércio e as relações regionais, à medida que as nações procuram proteger-se do choque de oferta. A expansão da capacidade de geração de energia renovável tem sido uma forma de amortecer o impacto.

“Quando enfrentamos o segundo choque de oferta dos combustíveis fósseis em menos de cinco anos, a lição para o nosso país é clara: a era da segurança energética baseada em combustíveis fósseis acabou, e a era da segurança energética limpa precisa de atingir a maturidade”, defendeu o secretário de Energia do Reino Unido, Ed Miliband, num comunicado divulgado esta semana sobre a necessidade de reduzir a dependência do país em relação ao gás natural para a geração de eletricidade.

Na China, o investimento estatal maciço em indústrias de energia verde reforçou a sua autossuficiência energética, reduzindo a sua vulnerabilidade à escassez de petróleo. O seu domínio na tecnologia renovável conferiu também ao país uma maior influência geopolítica e económica, através da exportação desta tecnologia.

O Paquistão foi poupado a parte do impacto da guerra, dado que começou a importar drasticamente painéis solares chineses de baixo custo há alguns anos. Estima-se que a utilização de energia solar em vez de importações dispendiosas de petróleo represente uma poupança anual de milhares de milhões de dólares.

Um braço robótico trabalha em módulos fotovoltaicos na oficina da Alternative Energy Solar Co., Ltd., a 17 de dezembro de 2025, em Huaian, província de Jiangsu, China. VCG/Visual China Group/VCG via Getty Images

“A China tem sido vista como um fornecedor de baixo custo, mas é cada vez mais considerada um parceiro de longo prazo na transição energética”, afirma Jeong Won Kim, investigador sénior do Instituto de Estudos Energéticos da Universidade Nacional de Singapura.

E não se trata apenas de painéis solares. Os analistas da Ember estimam que a compra global de veículos elétricos reduziu o consumo de petróleo em cerca de 1,7 milhões de barris no ano passado — e, com a subida dos preços do petróleo no início do conflito no Médio Oriente, os meios de comunicação estatais chineses noticiaram que os gigantes chineses de veículos elétricos registaram um aumento expressivo das vendas internacionais.

De acordo com a Associação Chinesa de Veículos de Passageiros, as exportações chinesas de veículos elétricos e híbridos atingiram um recorde em março, com um aumento de 140% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os analistas afirmaram que parte do aumento das vendas de energia solar no mês passado se deveu à formação de stocks antes de a China descontinuar um incentivo fiscal em abril. Lauri Myllyvirta, cofundador do Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo, admite que é improvável que o aumento significativo das exportações a partir de março seja sustentável.

Ainda assim, acrescenta Myllyvirta, o conflito no Médio Oriente reforçou a viabilidade das energias alternativas a longo prazo.

“A queda dos custos da energia solar e das baterias, e agora os preços mais elevados e voláteis dos combustíveis fósseis, tornaram a energia solar uma escolha óbvia para uma grande parte dos consumidores globais de eletricidade”, afirma Lauri Myllyvirta.