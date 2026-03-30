Conflito no Irão agrava taxas de juro e subida da prestação em abril já é inevitável

Há 1h e 57min

Ataques ao Irão aumentaram as pressões inflacionistas e fizeram subir as taxas de juro. O efeito vai já sentir-se já na prestação a pagar ao banco em abril: quem tiver o seu contrato a ser revisto vai sentir uma subida que, por agora, ainda será pouco significativa. Confira o seu caso

Estamos perante um verdadeiro choque (...) provavelmente para além do que conseguimos imaginar neste momento”, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.

Os detentores de contratos de crédito à habitação que sejam revistos em abril já vão sentir na conta bancária os efeitos dos ataques ao Irão, iniciados no final de fevereiro pelos Estados Unidos (EUA) e por Israel.

Com o início do conflito, a que se seguiu o fecho do Estreito de Ormuz, os preços dos produtos petrolíferos dispararam, as pressões inflacionistas aumentaram e, com elas, os receios de uma subida de taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE). Mas não foi sequer preciso que o Conselho de Governadores da instituição com sede em Frankfurt, na Alemanha, aumentasse as taxas diretoras para que, no mercado monetário, os juros começassem a subir. Em março, dia após dia, as taxas Euribor quase não pararam de subir e, em termos médios, subiram em todos os prazos face ao mês anterior, algo que já não acontecia desde o final do ano passado.

O “choque” a que a presidente do BCE, Christine Lagarde, se refere no início deste texto, começará, assim, a materializar-se também para quem tem crédito à habitação a ser revisto em abril. Haverá subida das prestações para todos os que têm crédito a taxa variável e, apesar de a subida ainda não ser substancial, a continuidade do conflito parece deixar quase certo que o BCE irá mesmo subir taxas de juro, o que levará a novas subidas das prestações a pagar ao banco.

Usando como exemplo um crédito de 200 mil euros com um prazo de 30 anos, com um spread (margem do banco) de 1%, indexado à Euribor 6 meses, a subida da prestação deverá ultrapassar os 20 euros. Para o mesmo exemplo, mas utilizando como indexante a Euribor 3 meses ou 12 meses, as subidas serão, respetivamente de 5,92 e 13,80 euros.

Estas subidas poderão ser, no entanto, só o princípio de aumentos mais substanciais caso o BCE venha a optar por uma subida de juros para controlar uma inflação que, segundo as previsões mais recentes do próprio banco, vai mesmo acelerar.

Nos mercados, a convicção é de que Christine Lagarde e os seus pares poderão mesmo subir taxas de juro até três vezes este ano. Mas a volatilidade de toda a situação é enorme e, na mais recente sondagem feita pela agência Reuters, a maioria dos economistas inquiridos ainda diziam acreditar que não haveria subida de juros em 2026. Ainda assim, na referida sondagem, mais de um terço dos inquiridos já prevê que haja um aumento de juros este ano.

Independentemente do que vier a acontecer, tal como na crise inflacionista que ocorreu em 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o BCE tem mantido o mantra de que se irá guiar por dados. Na reunião de março, a decisão foi deixar os juros inalterados, com a taxa de depósito nos 2%, mas ainda não havia dados concretos sobre qual o efeito da subida do petróleo na inflação. Na próxima reunião do BCE, no dia 30 de abril, a situação já será diferente, uma vez que já serão conhecidos os dados da inflação de março, que serão divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, o órgão estatístico da União Europeia, e também os de abril, que serão divulgados na manhã da reunião do BCE.

Confira o seu caso:



Como vai evoluir a prestação da casa em abril

Empréstimo a 30 anos com spread de 1% || Dados de março até dia 27

EURIBOR 3 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 236,15 Julho 254,29 18,14 Outubro 264,50 10,21 Janeiro de 2024 266,15 1,64 Abril 265,79 -0,36 Julho 259,98 -5,81 Outubro 251,62 -8,37 Janeiro de 2025 234,67 -16,94 Abril 224,41 -10,26 Julho 212,55 -11,86 Outubro 213,64 1,09 Janeiro de 2026 214,25 0,60 Abril 215,73 1,48

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 472,30 Julho 508,59 36,29 Outubro 529,01 20,42 Janeiro de 2024 532,29 3,28 Abril 531,58 -0,71 Julho 519,96 -11,61 Outubro 503,23 -16,73 Janeiro de 2025 469,35 -33,88 Abril 448,82 -20,53 Julho 425,11 -23,72 Outubro 427,29 2,18 Janeiro de 2026 428,50 1,21 Abril 431,46 2,96

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 708,45 Julho 762,88 54,43 Outubro 793,51 30,63 Janeiro de 2024 798,44 4,92 Abril 797,37 -1,07 Julho 779,95 -17,42 Outubro 754,85 -25,10 Janeiro de 2025 704,02 -50,83 Abril 673,23 -30,79 Julho 637,66 -35,57 Outubro 640,93 3,27 Janeiro de 2026 642,74 1,81 Abril 647,18 4,44

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 944,60 Julho 1 017,18 72,58 Outubro 1 058,02 40,84 Janeiro de 2024 1 064,58 6,56 Abril 1 063,16 -1,42 Julho 1 039,93 -23,23 Outubro 1 006,47 -33,46 Janeiro de 2025 938,70 -67,77 Abril 897,65 -41,05 Julho 850,22 -47,43 Outubro 854,57 4,36 Janeiro de 2026 856,99 2,42 Abril 862,91 5,92

EURIBOR 6 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 246,47 Outubro 269,04 22,57 Abril de 2024 265,02 -4,02 Outubro 246,71 -18,31 Abril de 2025 223,03 -23,68 Outubro 215,66 -7,37 Abril de 2026 220,68 5,03

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 492,94 Outubro 538,08 45,14 Abril de 2024 530,05 -8,03 Outubro 493,42 -36,63 Abril de 2025 446,06 -47,36 Outubro 431,31 -14,74 Abril de 2026 441,37 10,05

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 739,40 Outubro 807,11 67,71 Abril de 2024 795,07 -12,05 Outubro 740,13 -54,94 Abril de 2025 669,09 -71,04 Outubro 646,97 -22,12 Abril de 2026 662,05 15,08

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 985,87 Outubro 1 076,15 90,28 Abril de 2024 1 060,09 -16,06 Outubro 986,83 -73,26 Abril de 2025 892,11 -94,72 Outubro 862,62 -29,49 Abril de 2026 882,73 20,11

EURIBOR 12 MESES

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 257,73 Abril de 2024 259,81 2,08 Abril de 2025 223,47 -36,33 Abril de 2026 226,92 3,45

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 515,46 Abril de 2024 519,62 4,16 Abril de 2025 446,95 -72,67 Abril de 2026 453,85 6,90

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 773,19 Abril de 2024 779,42 6,24 Abril de 2025 670,42 -109,00 Abril de 2026 680,77 10,35

Empréstimo de 200 mil euros Pagava Evolução Abril de 2023 1 030,91 Abril de 2024 1 039,23 8,32 Abril de 2025 893,89 -145,34 Abril de 2026 907,70 13,80

NOTA 1 | Como foram feitos os cálculos

Os cálculos partem do princípio de que há três anos o capital em dívida era de 50, 100, 150 ou 200 mil euros, consoante o exemplo, e que o prazo de pagamento era de 30 anos, com um spread (margem do banco) de 1%. A partir desse ponto, a cada revisão do contrato, aplica-se a taxa de juro correspondente e diminui o montante em dívida e o prazo de pagamento do crédito.

NOTA 2 | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).