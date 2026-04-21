Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse

Há 1h e 26min

A complicar a situação, responsáveis americanos suspeitam que existe uma divisão entre a equipa negocial do Irão, liderada pelo presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão

À medida que o fim de semana se aproximava, os EUA e o Irão pareciam estar a aproximar-se de um acordo para pôr fim à guerra de sete semanas.

Depois, Donald Trump fez exatamente aquilo que os seus assessores têm repetidamente dito que não fariam: tentar negociar através da imprensa, publicando nas redes sociais mensagens sobre as conversações em curso e falando com vários jornalistas por telefone na manhã de sexta-feira, enquanto intermediários paquistaneses o atualizavam sobre as negociações em curso com responsáveis iranianos em Teerão.

O presidente dos EUA afirmou que o Irão tinha concordado com um conjunto de disposições que, segundo fontes familiarizadas com as conversações, ainda não terem sido finalizadas. Trump assegurou ainda que Teerão tinha concordado com muitas das exigências mais controversas dos EUA - incluindo que tinha concordado em entregar o urânio enriquecido - e declarou um fim iminente para a guerra.

Responsáveis iranianos rejeitaram publicamente muitas dessas afirmações e negaram estar a preparar outra ronda de negociações, fazendo cair rapidamente o crescente otimismo quanto a um acordo. Agora, não é claro qual será o rumo das negociações de paz a partir daqui.

Alguns responsáveis da administração Trump reconheceram em privado à CNN que os comentários públicos do presidente têm sido prejudiciais para as negociações, sublinhando a sensibilidade das mesmas e a profunda desconfiança dos iranianos em relação aos EUA. A complicar a situação, responsáveis americanos suspeitam que existe uma divisão entre a equipa negocial do Irão, liderada pelo presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, levantando dúvidas sobre quem poderá, em última instância, aprovar um acordo.

“Os iranianos não apreciaram o facto de o presidente dos EUA negociar através das redes sociais e dar a entender que tinham aprovado questões com as quais ainda não tinham concordado, e que não são populares entre a sua população”, disse à CNN uma pessoa familiarizada com as conversações, acrescentando que os iranianos estão particularmente preocupados em não parecer fracos.

Entre as afirmações do presidente, Trump disse à Bloomberg que o Irão tinha concordado com uma suspensão “ilimitada” do seu programa nuclear, disse à CBS News que Teerão “concordou com tudo” e que trabalharia com os EUA para remover o seu urânio enriquecido, e disse à Axios que uma reunião “provavelmente teria lugar durante o fim de semana”. “Acho que conseguiremos um acordo no próximo dia ou dois”, referiu ainda.

O frágil cessar-fogo entre Washington e Teerão foi novamente posto à prova no domingo, quando um navio que transportava mísseis guiados dos EUA disparou e apreendeu um navio de carga iraniano depois de este ter tentado ultrapassar o bloqueio naval dos EUA no Golfo de Omã, aumentando ainda mais a irritação dos iranianos.

Agora, à medida que se aproxima a data de expiração de um cessar-fogo de duas semanas, Trump enfrenta novamente uma decisão: aceitar um acordo, mesmo que imperfeito, ou escalar um conflito que outrora disse que já estaria terminado por esta altura.

Até segunda-feira, responsáveis no Irão mostravam-se menos resistentes a novas negociações. Mas os contornos de qualquer acordo iminente permaneciam pouco claros.

“Os Estados Unidos nunca estiveram tão perto de um bom acordo com o Irão, ao contrário do horrível acordo feito pela Administração Obama, graças à capacidade negocial do Presidente Trump”, alertou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. “Qualquer pessoa que não consiga ver as táticas do Presidente Trump para jogar a longo prazo é ou estúpida ou deliberadamente ignorante.”

Trump estabeleceu várias linhas vermelhas para as negociações, incluindo que o Irão congele o seu enriquecimento de urânio e entregue o seu stock de material próximo do nível necessário para armas. Teerão, por sua vez, insiste em poder manter o controlo sobre o Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que exige que os EUA levantem as sanções.

Durante a primeira ronda de negociações, os negociadores americanos propuseram uma pausa de 20 anos no enriquecimento de urânio por parte do Irão, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões. O Irão respondeu com uma proposta de suspensão de cinco anos, que os EUA rejeitaram, segundo um responsável americano.

Uma proposta recente do lado iraniano envolveria uma pausa de dez anos no enriquecimento, seguida de outra década em que o Irão concordaria em enriquecer apenas a níveis bem abaixo do grau militar, segundo uma pessoa familiarizada com as discussões. Entretanto, Trump referiu aos jornalistas que quer zero enriquecimento por tempo indeterminado e opõe-se até mesmo à pausa de 20 anos.

A par disso, a administração Trump está também a considerar descongelar 20 mil milhões de dólares em ativos iranianos como parte das negociações em curso com Teerão. A medida surgiria em troca de o Irão entregar o seu stock de urânio altamente enriquecido.

A flexibilidade de cada lado relativamente às suas condições irá, em última análise, determinar se um acordo pode ser alcançado. Para Trump, um imperativo é não concordar com um acordo que possa ser comparado ao Plano de Ação Conjunto Global da era Obama, um acordo nuclear com o Irão do qual se retirou em 2018 e que tem continuamente criticado como fraco.

No mínimo, os negociadores esperam produzir um entendimento-quadro entre os EUA e o Irão que conduza depois a conversações mais detalhadas nas semanas seguintes sobre os pormenores de um acordo. Essa abordagem tem, contudo, os seus detratores, que alertam que o Irão poderá estar a prolongar as discussões como forma de ganhar tempo enquanto recupera alguns dos seus sistemas de mísseis que foram enterrados ao longo da guerra.

Trump insistiu na segunda-feira que não se sente sob pressão para alcançar um acordo, apesar da crescente impopularidade da guerra entre o público americano e do papel que tem desempenhado no aumento dos preços dos combustíveis.

“Não estou sob qualquer pressão, embora tudo isto vá acontecer relativamente depressa!”, escreveu na Truth Social.

Não era claro, até à tarde de segunda-feira, se algum conselheiro tinha partilhado preocupações com o presidente de que a sua tendência para publicar poderia estar a prejudicar as negociações. Até ao meio-dia, já tinha publicado várias vezes na Truth Social sobre a guerra, totalizando mais de 900 palavras.

Os seus comentários públicos apenas continuaram a aumentar a incerteza em torno das negociações.

Num determinado momento na manhã de domingo, Trump disse a uma série de interlocutores que o vice-presidente JD Vance não participaria nesta ronda de negociações, citando preocupações de segurança não especificadas. Simultaneamente, dois altos responsáveis do seu governo - o embaixador nas Nações Unidas Mike Waltz e o secretário da Energia Chris Wright - apareceram na televisão para dizer que Vance iria, de facto, liderar a delegação em Islamabad, como tinha feito na primeira ronda.

Afinal, eles estavam certos e Trump estava errado. “As coisas mudaram”, afirmou um responsável da Casa Branca à CNN quando questionado sobre o que tinha acontecido.

Um dia depois, Trump apresentou outra atualização confusa, desta vez sobre o paradeiro do seu número dois. Disse a um jornalista do New York Post que Vance estava no ar e a preparar-se para aterrar no Paquistão dentro de horas para as negociações. Momentos depois, a comitiva de Vance — com o vice-presidente no interior — chegou à Ala Oeste.

“Esperamos que a delegação parta em breve”, explicou um responsável da Casa Branca.

Pessoas familiarizadas com os planos disseram que Vance está agora a planear partir de Washington na terça-feira para as negociações, que Trump afirmou no domingo que teriam lugar na noite de segunda-feira.

Mas as negociações estão agora previstas para começar na manhã de quarta-feira em Islamabad. Numa espécie de eufemismo, as fontes alertaram que a situação permanece “fluida”.

O mesmo se aplica ao destino do cessar-fogo de duas semanas, que deverá expirar em breve. Quando, exatamente, termina também parece ter mudado, com base numa conversa telefónica que Trump teve com um jornalista na segunda-feira. Ele anunciou originalmente o cessar-fogo às 18:32 (hora de Washington) de 7 de abril, colocando o limite de duas semanas na noite de terça-feira em Washington.

Ainda assim, Trump contou à Bloomberg que a trégua termina “na noite de quarta-feira, hora de Washington”, permitindo mais 24 horas de negociações antes de ter de decidir se cumpre a sua ameaça de destruir pontes e centrais elétricas iranianas, um possível crime de guerra. O líder norte-americano acrescentou ainda que é “altamente improvável” que a prolongue ainda mais.

No entanto, anteriormente alternou entre posições sobre se concordaria em prolongar o cessar-fogo. Durante uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas na semana passada, foi questionado cinco vezes diferentes sobre se prolongaria o cessar-fogo e deu três respostas distintas:

“Se não houver acordo, os combates recomeçam”, disse de forma definitiva num momento. Mais tarde, afirmou que concederia uma extensão se necessário: “Se for preciso, farei isso.” Noutra resposta, sugeriu que a questão era irrelevante, dada a situação das negociações: “Veremos. Não sei se será necessário. Idealmente, não será.”