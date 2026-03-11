Ataque dos EUA apontado como causa da morte de 168 crianças e 14 professores no Irão deveu-se "provavelmente a informação desatualizada"

Há 1h e 12min

Notícia é avançada pela CNN Internacional. Trata-se das conclusões preliminares da investigação em curso

Ataque dos EUA atingiu escola no Irão provavelmente devido a informações desatualizadas

por Zachary Cohen, Thomas Bordeaux e Gianluca Mezzofiore, CNN

As Forças Armadas dos EUA atacaram acidentalmente uma escola primária iraniana, num ato que, segundo os meios de comunicação estatais iranianos, matou pelo menos 168 crianças e 14 professores, provavelmente devido a informações desatualizadas sobre uma base naval próxima, de acordo com duas fontes informadas sobre as conclusões preliminares de uma investigação militar a decorrer.

O ataque de 28 de fevereiro à escola Shajareh Tayyiba, em Minab, ocorreu enquanto as Forças Armadas dos EUA realizavam ataques a uma instalação vizinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), segundo a investigação inicial.

O Comando Central dos EUA criou coordenadas de alvos para o ataque usando informações desatualizadas fornecidas pela Agência de Informações de Defesa, o que contribuiu para o erro, disseram à CNN as fontes informadas sobre as conclusões preliminares.

Em resposta a um pedido de comentário, um porta-voz da Agência de Informações de Defesa disse: “O incidente está sob investigação; remetemos ao Pentágono para mais comentários”. Um porta-voz do Comando Central dos EUA também se recusou a comentar as conclusões preliminares, citando a investigação em curso.

Imagens de satélite de 2013 mostraram que a escola e a base do IRGC já fizeram parte do mesmo complexo. Mas imagens de 2016 revelaram que uma cerca foi erguida para separar a escola do resto da base e que uma entrada separada para a escola foi construída. Em dezembro de 2025, imagens mostraram dezenas de pessoas no pátio da escola aparentemente a brincar

O New York Times foi o primeiro a divulgar detalhes da investigação preliminar, que ainda está em andamento.

O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que não tinha conhecimento da reportagem do New York Times de que uma investigação militar em andamento havia concluído, pelo menos preliminarmente, que os Estados Unidos eram responsáveis por um ataque mortal a uma escola no sul do Irão.

"Não sei nada sobre isso", disse Trump quando questionado por Kristen Holmes, da CNN, sobre a reportagem do Times e se ele aceitava a responsabilidade.

As conclusões iniciais da investigação levantam questões adicionais sobre o que levou ao ataque à escola e quem foi o responsável final.

Várias fontes disseram à CNN que a investigação preliminar é consistente com o que se tornou cada vez mais óbvio à medida que novas evidências continuaram a surgir publicamente nos últimos dias: as Forças Armadas dos EUA realizaram o ataque.

Um vídeo geolocalizado pela CNN, filmado a partir de um estaleiro de obras próximo e divulgado pela Mehr News, uma agência de notícias semioficial iraniana, mostra uma munição que, segundo especialistas, é consistente com um míssil americano BGM ou UGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) a atingir um local dentro da base do IRGC em 28 de fevereiro. À medida que a câmara se move para a direita, uma enorme nuvem de fumo pode ser vista na direção da escola Shajareh Tayyiba.

Trump havia afirmado anteriormente que o Irão poderia ser o responsável pelo ataque, mas quando questionado sobre por que ninguém em seu próprio governo parecia apoiar publicamente essa afirmação, respondeu: "Porque simplesmente não sei o suficiente sobre o assunto".

"Como o New York Times reconhece na sua própria reportagem, a investigação ainda está em curso", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à CNN.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse na terça-feira que o ataque será "minuciosamente" investigado, acrescentando que os EUA "tentaram de todas as formas possíveis evitar vítimas civis".

Entretanto, acusou o Irão de atacar civis "indiscriminadamente".

Os destroços de mísseis que as autoridades iranianas afirmam terem sido recuperados dos ataques mortais parecem ser de um míssil de cruzeiro americano Tomahawk, segundo uma análise anterior da CNN.

Quatro fotografias dos fragmentos foram partilhadas no Telegram pela emissora estatal iraniana IRIB, com a legenda a afirmar que eram restos do ataque. Não foi possível confirmar se os fragmentos, fotografados sobre uma mesa em frente ao edifício escolar em ruínas, eram provenientes do ataque à escola, de um ataque à base naval vizinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ou de outro local.

No entanto, parecem ser consistentes com um míssil de cruzeiro Tomahawk de fabrico norte-americano, de acordo com uma análise da CNN e de especialistas.

O Pentágono classifica os mísseis como munições guiadas com precisão. Vários edifícios da base parecem ter sido atingidos por mísseis de precisão.

Trump rejeitou a sugestão de que os EUA teriam realizado o ataque numa conferência de imprensa na segunda-feira, na qual afirmou que o Irão também possuía mísseis Tomahawk. Os mísseis de cruzeiro, produzidos pela empresa de defesa norte-americana Raytheon, são detidos apenas por um pequeno grupo de aliados dos EUA autorizados a comprá-los. Mesmo Israel, um dos parceiros mais próximos de Washington, não os possui, e vários especialistas em munições confirmaram à CNN que o Irão também não os possui.