Governo iraniano assinala 47 anos de revolução com milhares de mortos às costas

António Oliveira e Silva
Há 50 min

Os 47 anos da chamada Revolução Islâmica ficaram ensombrados por semanas de protestos violentos da parte duma população que sobrevive, na sua maioria, numa economia de joelhos

O Governo do Irão assinalou esta quarta-feira os 47 anos da República Islâmica, que começou com a Revolução de 1979, num movimento que derrocou o monarca Mohammad Reza Pahlavi, após anos de um regime opressor, apoiado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos.

Mas as quase cinco décadas que se seguiram não foram de melhor sorte para a maioria dos iranianos, em particular para as mulheres e para as minorias. A República Islâmica não tolera dissidências, não se esquece do papel do Ocidente na manutenção do Xá e trata qualquer expressão crítica de forma violenta e totalitária.

Os 47 anos da chamada Revolução Islâmica ficaram ensombrados por semanas de protestos violentos da parte duma população que sobrevive, na sua maioria, numa economia de joelhos, fruto das sanções internacionais. Mas os iranianos também pedem liberdade de expressão, eleições livres e o fim do regime teocrático, no qual boa parte da população não se revê.

As manifestações dos últimos meses foram das mais duras desde o início da República Islâmica. De acordo com organismos internacionais, a repressão fez-se sentir com igual força. As imagens, sempre feitas à revelia das autoridades, mostraram centenas de cadáveres em morgues ou hospitais. Para além de ter pedido desculpa pela situação económica, o Presidente Massoud Pezeshkian não se referiu, no discurso oficial desta quarta-feira, na Praça Azedi, em Teerão, à tragédia humana.

Netanyahu frustrado em Washington

Enquanto isso, na capital dos Estados Unidos, o Presidente e o Primeiro-ministro de Israel conversaram sobre o programa nuclear iraniano e sobre a situação na Faixa de Gaza.

Benjamin Netanyahu saiu, no entanto, frustrado de um encontro do qual esperava uma solução mais contundente da parte de Trump em relação ao programa nuclear iraniano e aos passos a dar para prevenir Teerão de continuar com o enriquecimento de Urânio.

Depois do encontro, não houve declarações aos jornalistas nem imagens oficiais, a não ser uma foto com um aperto de mão entre Trump e Netanyahu. Depois disso, o Presidente dos EUA disse, na rede social dele, que, do encontro, tinha ficado a conclusão de que iriam continuar com o Irão pela via diplomática, mas que isso não descartava a hipótese militar. E que o Irão não deveria esquecer-se do que já tinha acontecido, referindo-se ao bombardeamento de junho de 2025.

Temas: Irão 47 anos de revolução Governo iraniano Protestos Mortos

Médio Oriente

Governo iraniano assinala 47 anos de revolução com milhares de mortos às costas

Há 50 min
02:20

Governo iraniano assinala 47 anos de revolução com milhares de mortos às costas

Há 50 min
02:12

Advogada de Prémio Nobel iraniana à CNN Portugal: "A República islâmica é uma forma de fascismo"

Hoje às 19:11

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Irão diz que está pronto para inspeções para provar que o programa nuclear é pacífico e que não vai "ceder a exigências excessivas"

Hoje às 10:55
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Hoje às 18:10

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Hoje às 13:06

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Há 3h e 41min

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Hoje às 10:44
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Hoje às 11:56

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27