Viagens a seis euros na Rede Expressos para doentes do IPO Lisboa

Há 1h e 53min

Segundo o hospital, cada viagem fica sempre ao preço fixo de seis euros, independentemente do seu destino ou origem

Os doentes em tratamento no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa dispõem a partir desta quarta-feira de viagens ao preço reduzido de seis euros nos autocarros da Rede Expressos, anunciou a unidade de saúde.

Formalizada através de um protocolo, a redução de preços permite apoiar os doentes que realizam deslocações frequentes para tratamentos, que passam a ter acesso a uma tarifa reduzida e fixa por viagem nas deslocações com origem ou destino a Lisboa (Sete Rios) dentro da rede da transportadora, adiantou o instituto.

Fonte do IPO adiantou à agência Lusa que cada viagem fica sempre ao preço fixo de seis euros, independentemente do seu destino ou origem.

Segundo o instituto, o preço reduzido está sujeito à apresentação de uma declaração emitida pelo IPO de Lisboa no momento da compra do bilhete nas bilheteiras da Rede Expressos em Sete Rios e a tarifa fixa aplica-se ao utente em tratamento e a um acompanhante.

O protocolo assinado entre as duas entidades insere-se na política de responsabilidade social do IPO Lisboa, “procurando melhorar as condições de acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente ao nível da mobilidade, do conforto e da previsibilidade das deslocações”, adiantou a unidade de saúde em comunicado.

O IPO Lisboa é um hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com mais de 2.100 trabalhadores e que disponibiliza 264 camas, recebendo doentes das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e ainda dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.