Mais de 20 cirurgiões do IPO do Porto entregam escusas de responsabilidade

Agência Lusa , AM
Há 35 min
IPO do Porto (Fernando Veludo/Lusa)

Escusas foram igualmente remetidas à Ordem dos Médicos

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Vinte e três cirurgiões gerais do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto entregaram escusas de responsabilidade e alertaram que estão a ser chamados para assegurar situações clínicas fora da sua especialidade, denunciaram os sindicatos médicos.

Em comunicado, o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) explica que estas situações clínicas “altamente especializadas” para as quais os 23 cirurgiões das equipas de urgência/permanência estão a ser chamados pertencem às especialidades de Urologia e Otorrinolaringologia, que estão sem cobertura durante a noite, fins de semana e feriados.

Os médicos sublinham que está em causa a segurança dos doentes oncológicos e o cumprimento das boas práticas médicas e lembram que a sua atuação está limitada à sua área de competência.

Dizem ainda que não podem assumir responsabilidade por “falhas organizativas” que coloquem em causa a qualidade dos cuidados de saúde.

Face a esta situação, o SMN exige uma resposta urgente do Conselho de Administração do IPO do Porto, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), do Ministério da Saúde e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

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As escusas foram igualmente remetidas à Ordem dos Médicos.

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