Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima. Ondas podem atingir 10 metros

Há 1h e 43min

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga são os distritos afetados

Sete distritos de Portugal continental estão atualmente sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Num comunicado, o IPMA refere que o aviso laranja deverá continuar em vigor até às 12:00 nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

A nota alerta para a possibilidade de ondas de noroeste com uma altura entre cinco e 5,5 metros, podendo atingir uma altura máxima de 10 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado".

Ainda devido à agitação marítima, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão atualmente sob aviso amarelo, que deverá continuar em vigor até às 06:00 de domingo, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

O IPMA emite o aviso amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Todo o arquipélago da Madeira está também sob aviso amarelo, até ao meio-dia de domingo, devido à ondulação forte, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

No caso da ilha de Porto Santo e da costa Norte da ilha da Madeira, o aviso será elevado para o nível laranja, entre a meia-noite e as 09:00 de domingo, devido à possibilidade de ondas até 5,5 metros de altura.