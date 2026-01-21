Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Há 1h e 18min

Devido a esta situação foram já emitidos avisos amarelo para precipitação e rajadas, laranja para neve e vermelho para agitação marítima

A depressão Ingrid vai trazer chuva forte, neve, vento e agitação marítima já a partir da tarde desta quinta-feira, comunicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nessa altura, diz a nota, “prevê-se a passagem de um sistema frontal associado a esta depressão, com períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da noite, que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, situação que se prolongará até sábado, dia 24”.

O IPMA prevê que a precipitação ocorra sobre a forma de neve “nas terras altas das regiões Norte e Centro acima de 600 metros de altitude, podendo temporariamente descer a cota até 400/500 metros, em particular entre o final da tarde de sexta-feira, dia 23, e o final da manhã de sábado, dia 24”, e não descarta a possibilidade de nevar, “embora em menor quantidade”, nas serras de São Mamede e Marvão, no Alto Alentejo, e na serra de Monchique, no Algarve.

Também está prevista a intensificação do vento a partir do final desta quinta-feira, “soprando do quadrante oeste, por vezes com rajadas da ordem de 70 a 90 km/h no litoral oeste e 80 a 100 km/h nas terras altas”, e forte agitação marítima, “com ondas de noroeste com seis a oito metros de altura significativa na costa ocidental entre os dias 22 e 25, podendo atingir 15 metros de altura máxima”.

Devido a esta situação foram já emitidos avisos amarelo para precipitação e rajadas, laranja para neve e vermelho para agitação marítima.