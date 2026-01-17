Agitação marítima e queda de neve: IPMA emite avisos de norte a sul do país

Agência Lusa , BCE
Há 41 min
Temperaturas negativos deixam estradas geladas

IPMA emitiu um aviso amarelo para agitação marítima em 10 distritos. Há ainda oito distritos sob aviso amarelo devido à queda de neve

Dez distritos de Portugal continental estão este sábado sob aviso amarelo devido à agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA detalha que o aviso amarelo, emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, foi determinado para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

Nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, o alerta é válido até às 00:00 do dia 18 de janeiro. Já nos distritos de Faro e de Beja, o alerta vai prolongar-se até às 06:00 de domingo e, nos distritos de Setúbal, de Leiria e de Lisboa, o aviso amarelo termina às 03:00, também de domingo.

O IPMA emitiu ainda um alerta amarelo para a queda de neve acima dos 800 metros, que deverá manter-se até às 21:00 deste sábado e que inclui os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

No aviso amarelo para a queda de neve, o IPMA alerta ainda para a possibilidade de perturbações por acumulação e formação de gelo, que pode levar ao corte ou condicionamento de vias, danos em estruturas ou árvores.

Temas: IPMA Tempo Meteorologia Estado do tempo Agitação marítima

Meteorologia

