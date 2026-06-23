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Incêndios: IPMA coloca dezassete concelhos de oito distritos em perigo máximo

Agência Lusa , TFR
Há 32 min
Incêndio na Covilhã (Miguel Pereira Da Silva/ Lusa)
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O perigo de incêndio rural vai manter-se até quarta-feira, prevendo-se depois um desagravamento gradual

Dezassete concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Viseu, Castelo Branco e Faro estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio estão esta terça-feira os concelhos de Montalegre, Chaves (Vila Real), Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida (Guarda), Armamar, Moimenta da Beira, Tabuaço (Viseu), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Oleiros (Castelo Branco) e Tavira (Faro).

De acordo com o IPMA, dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Leiria, Beja, Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Bragança, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.

Em perigo elevado de incêndio rural estão vários concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Santarém, Setúbal, Portalegre, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto, Vila Real e Viseu.

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O perigo de incêndio rural vai manter-se até quarta-feira, prevendo-se depois um desagravamento gradual.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou esta terça-feira sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real até às 18:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18:00 de quarta-feira.

Também hoje, os distritos de Viseu, Évora, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Portalegre estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente até às 18:00 de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada mais prováveis no Centro e Sul durante a manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

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A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 21 (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 37 (Évora).

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