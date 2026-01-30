Vários distritos continuam com avisos devido à chuva, vento, neve e ondulação

Agência Lusa , AM
Há 1h e 50min
Depressão Ingrid (JOSÉ COELHO/LUSA)

Ondas até 15 metros e vento forte levam IPMA a ativar avisos amarelo, laranja e vermelho

Vários distritos de Portugal continental mantêm-se esta sexta-feira e sábado com vários avisos devido à agitação marítima, chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga já estão sob aviso laranja até à 21:00 desta sexta-feira, passando depois a vermelho até às 03:00 de sábado por causa da ondulação, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 07 a 08 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima.

Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra estão a laranja entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sábado, passando depois a amarelo por causa da agitação marítima forte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Leiria entre as 12:00 e as 21:00 de hoje e para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de sábado devido ao vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar com aviso amarelo entre as 09:00 e as 15:00 de hoje por causa da chuva persistente e por vezes forte, em especial nas zonas montanhosas.

O IPMA colocou também os distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo e Braga a amarelo por causa da queda de neve acima de 1000/1200 metros entre as 12:00 de hoje as 09:00 de sábado.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo também estão sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 18:00 de hoje devido à agitação marítima entre as 09:00 e as 15:00 de hoje.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Temas: IPMA Meteorologia Chuva Neve Ondulação

Meteorologia

AO MINUTO | Mais de 290 mil clientes da E-Redes ainda sem energia

Há 8 min

Vários distritos continuam com avisos devido à chuva, vento, neve e ondulação

Há 1h e 50min
08:05

"Vou arriscar dizer que o Governo nunca leu o relatório estratégico do ordenamento do território"

Hoje às 00:13

O que é a "situação de calamidade" - que permite "mobilização de civis para auxiliar nos trabalhos" (entre outras coisas)

Ontem às 21:48
Mais Meteorologia

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Benfica ajuda Manchester City e Guardiola até agradece... a Mourinho

Ontem às 08:57

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

28 jan, 10:53

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

28 jan, 23:10

A tempestade Kristin danificou-me o carro e a casa. Tenho direito a ser reembolsado pela seguradora?

Ontem às 12:03