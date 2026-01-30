Vários distritos continuam com avisos devido à chuva, vento, neve e ondulação

Há 1h e 50min

Ondas até 15 metros e vento forte levam IPMA a ativar avisos amarelo, laranja e vermelho

Vários distritos de Portugal continental mantêm-se esta sexta-feira e sábado com vários avisos devido à agitação marítima, chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga já estão sob aviso laranja até à 21:00 desta sexta-feira, passando depois a vermelho até às 03:00 de sábado por causa da ondulação, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 07 a 08 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima.

Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra estão a laranja entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sábado, passando depois a amarelo por causa da agitação marítima forte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Leiria entre as 12:00 e as 21:00 de hoje e para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de sábado devido ao vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar com aviso amarelo entre as 09:00 e as 15:00 de hoje por causa da chuva persistente e por vezes forte, em especial nas zonas montanhosas.

O IPMA colocou também os distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo e Braga a amarelo por causa da queda de neve acima de 1000/1200 metros entre as 12:00 de hoje as 09:00 de sábado.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo também estão sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 18:00 de hoje devido à agitação marítima entre as 09:00 e as 15:00 de hoje.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.