Rajadas podem atingir os 160 km/h esta noite. Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Há 1h e 33min

Depressão Joseph deu origem a uma depressão secundária - Kristin - que vai ter "forte impacto" em Portugal nas próximas horas

A Proteção Civil ativou o estado de prontidão nível IV (nível máximo) devido à previsão de mau tempo para as próximas horas, anunciou a Proteção Civil em conferência de imprensa.

"O estado de prontidão especial nível IV estará ativo no litoral entre Setúbal e Viana do Castelo", precisou José Ribeiro, segundo comandante nacional.

Em causa está uma "ciclogénese explosiva", uma depressão secundária dentro da depressão Joseph e que foi nomeada de Kristin pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Temos uma nova depressão que vai ter um forte impacto no nosso país", sublinhou José Manuel Moura, presidente da Proteção Civil, adiantando que "de uma forma ou de outra vai afetar as redes" de transporte.

Nuno Lopes, do IPMA, acrescentou que esta "ciclogénese explosiva vai intensificar em cerca de 24 horas e vai impactar sobre o território português".

"Na sequência da situação provocada pela depressão Joseph, foi detetada através das previsões o que nós chamamos de uma ciclogénese explosiva. Temos a previsão de um pequeno núcleo depressionário que vai cavar, ou seja, intensificar rapidamente em cerca de 24 horas. Já começou esse cavamento explosivo subatlântico. O principal problema é que ele vai impactar sobre o território português na próxima madrugada e associado a este cavamento está um vento muito, muito intenso, nesta altura estamos a prever que as rajadas de vento possam atingir os 160 km hora", descreveu.

Nuno Lopes explicou ainda que "o local onde impactar é o local onde os ventos serão mais intensos, porque há aqui uma diferença muito grande entre a parte sul, digamos assim, deste núcleo depressionário e a parte norte".

"Não temos ainda capacidade para ver com precisão o local exato, mas sabemos que será na zona norte e na zona centro, na zona litoral, onde haverá os maiores impactos", antecipou o meteorologista, acrescentando que este fenómeno "vai passar muito rápido" e que "não é só vento, há precipitação, neve e agitação marítima".