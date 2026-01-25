Porto Santo e norte da Madeira sob aviso laranja por ondas de até 12 metros

Agência Lusa , AM
Há 55 min
Agitação Marítima (EPA)

IPMA volta a agravar aviso para de agitação marítima para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a agravar para laranja o aviso para a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo devido à forte agitação marítima entre terça e quarta-feira.

A informação disponibilizada pelo IPMA indica que a costa norte e o Porto Santo estão com aviso amarelo até às 09:00 de terça-feira, com ondas entre os 4 e os 5 metros, passando a laranja a partir das 18:00 com vagas que podem atingir os 12 metros de altura.

O aviso é também amarelo para o vento, entre as 03:00 e as 09:00 de terça-feira, com rajadas até os 75 quilómetros por hora, que podem ser até os 95 quilómetros por hora nas regiões montanhosas.

Este mesmo aviso é extensível à costa sul da ilha da Madeira, com vento com rajadas de 75 quilómetros por hora e ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros.

A capitania do Porto do Funchal também prolongou o aviso de agitação marítima forte, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral “para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Temas: IPMA Meteorologia Agitação marítima Madeira Porto Santo

