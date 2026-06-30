Calor agrava-se: IPMA sobe avisos para laranja a partir de quarta-feira

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As temperaturas continuam a subir e os alertas vão abranger mais regiões nos próximos dias

Os distritos de Évora, Beja e Portalegre vão estar a partir de quarta-feira sob aviso laranja por causa do calor, que se estende na quinta-feira a outras regiões, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, esta terça-feira já estão sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

A partir das 00:00 de quarta-feira os avisos agravam para laranja, o segundo nível mais grave, em toda a região do Alentejo, pois, além das temperaturas máximas, também as mínimas vão estar elevadas.

A situação vai estender-se a outros distritos logo na quinta-feira, com aviso laranja alargado pelo menos até às 18:00 de sexta-feira.

Com o aproximar de mais uma onda de calor, a Direção-Geral da Saúde lançou na segunda-feira um guia com recomendações para proteger trabalhadores expostos a temperaturas elevadas.

Este guia inclui planos de prevenção nas empresas, organização do trabalho e reforço da hidratação para reduzir riscos como acidentes, desidratação e doenças associadas ao calor.

Também na segunda-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu hoje preocupações com a vaga de calor que se avizinha e admitiu que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade, à semelhança de outros países.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê uma subida da temperatura sobretudo no interior.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 16º (Braga e Viana do Castelo) e os 22ª (Portalegre e Faro).