Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

IPMA eleva para 16 os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

Agência Lusa , JGR
Há 38 min
Mau tempo em Portugal (Lusa)

Inicialmente, o IPMA tinha colocado catorze distritos sob aviso amarelo, a maioria deles até às 21:00, por causa da previsão de precipitação forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para 16 os distritos de Portugal continental que estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento forte.

Inicialmente, o IPMA tinha colocado catorze distritos sob aviso amarelo, a maioria deles até às 21:00, por causa da previsão de precipitação forte e trovoada, nomeadamente Évora, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

Já os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja ao aviso amarelo devido à chuva juntam também o aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 de hoje, com rajadas que podem soprar até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras.

Ao início da tarde, o IPMA elevou para 16 os distritos sob aviso amarelo, juntando à lista anteriormente divulgada os distritos de Viseu e Vila Real, que vão estar sob aviso amarelo igualmente devido à precipitação.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro mantém o aviso amarelo devido à chuva forte no domingo e até às 00:00 de segunda-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

Está prevista também uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul.

Temas: IPMA Chuva Aviso Amarelo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

IPMA eleva para 16 os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

Há 38 min

Prepare o guarda-chuva: fim de semana de chuva, trovoada e vento forte em catorze distritos

Hoje às 09:12
04:30

"Teremos um período de instabilidade com uma depressão em altitude": próximos dias serão de aguaceiros e "de tempo fresco"

Ontem às 10:39

Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Ontem às 07:34
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Idade de reforma: Ventura quer um resgate à TAP de dois em dois anos. E quer os jovens a pagá-lo

Ontem às 14:30

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

7 mai, 14:25

Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

Ontem às 13:57

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Este médico achava que ia numas férias de sonho e acabou preso no navio Hondius a tratar doentes com hantavírus

Ontem às 12:50

Exclusivo: José Mourinho próximo de ser o próximo treinador do Real Madrid

Ontem às 15:30

Peregrino morre atropelado por comboio Alfa Pendular em Coimbra

Ontem às 15:41

Hantavírus vs. covid-19: as diferenças da ameaça silenciosa que instalou o pânico num cruzeiro

Ontem às 18:18

Perseguição na A2 termina em despiste, apreensão de droga e um detido. Segundo suspeito em fuga

6 mai, 20:11

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

7 mai, 13:26