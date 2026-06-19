Crista anticiclónica e depressão: verão chega com muito calor e Portugal vai bater nos 42 graus

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Valores são acima do normal para a época e o IPMA avisa que é preciso ter cuidado

As temperaturas vão subir a partir de sábado em Portugal continental, com valores que podem chegar a 42ºC, alertou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

O “novo episódio de tempo quente em Portugal continental”, que coincide com o início do verão, no domingo, deve ter as temperaturas mais elevadas na terça e na quarta-feira da próxima semana.

O IPMA explica que o calor se deve à influência de uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica e uma depressão a oeste do continente, que resultará na chegada de uma massa de ar quente vinda do norte de África.

No continente as temperaturas máximas devem oscilar entre os 30ºC na faixa costeira ocidental e os 42ºC no interior. A temperatura mínima também vai subir, especialmente na primeira metade da semana, com grande parte do país com mais de 20ºC durante a noite.

O IPMA explica que os valores previstos, apesar de acima do normal, são “relativamente habituais nesta época do ano na maioria das regiões”, acrescentando que apenas em algumas estações na região do interior norte as previsões atuais indicam valores próximos aos máximos anteriormente registados.

No comunicado o IPMA aponta ainda para a incerteza sobre o posicionamento exato da depressão em altitude, que pode fazer com que os valores se mantenham elevados ou fazer com que diminuam, consoante a forma como se desloca.

O IPMA aconselha as pessoas a acompanharem a situação e atualiza o comunicado no final da tarde de sábado.

As temperaturas também estão a subir no fim de semana em grande parte da Europa ocidental, de Espanha ao Reino Unido. As autoridades de países como Espanha, França, Reino Unido, Suíça ou Alemanha emitiram alertas devido aos riscos para a saúde pública.

Em Portugal o IPMA colocou em aviso amarelo de tempo quente todos os distritos do interior a partir das 09:00 de sábado.