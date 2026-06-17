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Tudo aponta para um fim de semana de 40 graus mas o IPMA afasta "conclusões" precipitadas sobre valores "históricos"

CNN Portugal , MCC
Há 46 min
Praia (EPA)
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Maioria dos cenários meteorológicos aponta para temperaturas máximas na ordem dos 40 graus em algumas regiões do território continental

Nas últimas horas, multiplicaram-se publicações nas redes sociais que apontam para uma vaga de calor excecional em Portugal continental na próxima semana, com alguns cenários a sugerirem temperaturas nunca antes registadas no país. No entanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que ainda existe "incerteza significativa" e considera prematuro retirar conclusões definitivas.

Segundo um esclarecimento divulgado pelo IPMA, prevê-se uma subida gradual das temperaturas a partir do próximo fim de semana, sendo provável um período de tempo quente na semana que se inicia a 21 de junho. A maioria dos cenários meteorológicos aponta para temperaturas máximas na ordem dos 40 graus em algumas regiões do território continental.

Também as temperaturas mínimas deverão aumentar, podendo atingir ou ultrapassar os 20 graus em vários locais, o que poderá traduzir-se em noites tropicais.

Apesar destas previsões, o IPMA sublinha que permanecem diferenças relevantes entre os vários modelos numéricos e respetivas simulações, nomeadamente quanto à intensidade do calor, à sua distribuição geográfica e à duração do episódio.

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"Não deverão retirar-se conclusões definitivas com base em previsões isoladas e com elevado grau de incerteza", refere o instituto, acrescentando que, nesta fase, "não é possível afirmar com elevado grau de confiança que se verificará um evento excecional ou histórico em todo o território", embora alguns cenários apontem para essa possibilidade.

Dias mais quentes de junho ocorreram em 2017 e 2025

De acordo com o IPMA, os dias mais quentes de junho em Portugal continental desde que há registos foram 17 de junho de 2017 e 29 de junho de 2025. Nessas datas, várias estações meteorológicas superaram os anteriores máximos históricos para o mês.

Os valores mais elevados registaram-se sobretudo no Alentejo e no vale do Tejo, onde as temperaturas máximas atingiram os 43 a 44 graus, chegando pontualmente a ultrapassar os 45 graus.

O instituto garante que continua a acompanhar "permanentemente a evolução da situação meteorológica" e assegura que, caso se justifique, serão emitidos os avisos meteorológicos adequados e divulgadas novas informações através dos canais oficiais.

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