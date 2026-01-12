Onze distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

Agência Lusa , AM
Hoje às 09:10
Chuva (Associated Press)

IPMA alerta também para vento forte e agitação marítima na Madeira e nos Açores

Onze distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estarão já a partir das 21:00 desta segunda-feira e até às 09:00 de terça-feira com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para estes dois distritos entre as 21:00 desta segunda-feira e as 06:00 de terça-feira por causa do vento, prevendo-se rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) na faixa costeira e até 90 km/h nas serras.

Na terça-feira, entre as 00:00 e as 09:00, também devido à chuva, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra.

O Instituto colocou também sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre 18:00 desta segunda-feira e as 00:00 de terça-feira a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar também sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

O IPMA emitiu avisos laranja para o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) devido à agitação marítima forte até às 12:00 desta segunda-feira, passando depois a amarelo até às 15:00 desta segunda-feira.

O grupo ocidental está também sob aviso amarelo até às 12:00 desta segunda-feira devido à previsão de vento forte.

Os grupos Oriental (Santa Maria e São Miguel) e central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima (até às 18:00 de hoje) e do vento forte (até às 21:00 de hoje).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Temas: IPMA Aviso amarelo Chuva Vento forte

Meteorologia

