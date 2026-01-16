Frio, neve, chuva, agitação marítima: meteorologia, as previsões

É isto que nos espera até domingo
Todos os distritos costeiros de Portugal continental estão sob aviso até este domingo, devido à agitação marítima.
Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso laranja pela presença de ondas que podem atingir os dez metros de altura.
Os distritos de Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo pela previsão de ondulação que pode atingir os cinco metros.
O IPMA alerta também que a passagem de uma frente fria pelo território, que traz precipitação para o litoral oeste e para a região sul, que pode ser intensa durante esta sexta-feira, com possibilidade da queda de granizo acompanhada de trovoada.
Viana do Castelo, Braga, Viseu, Vila Real e Bragança estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve até às 18:00 desta sexta-feira.
Devido ao estado do mar e ao vento bastante intenso, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo durante este fim de semana.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”