Frio, neve, chuva, agitação marítima: meteorologia, as previsões

CNN Portugal
Há 2h e 13min
Todos os distritos costeiros de Portugal continental estão sob aviso até este domingo, devido à agitação marítima. 

Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso laranja pela presença de ondas que podem atingir os dez metros de altura.

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo pela previsão de ondulação que pode atingir os cinco metros.

O IPMA alerta também que a passagem de uma frente fria pelo território, que traz precipitação para o litoral oeste e para a região sul, que pode ser intensa durante esta sexta-feira, com possibilidade da queda de granizo acompanhada de trovoada. 

Viana do Castelo, Braga, Viseu, Vila Real e Bragança estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve até às 18:00 desta sexta-feira.

Devido ao estado do mar e ao vento bastante intenso, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo durante este fim de semana.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”

