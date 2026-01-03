IPMA prolonga até à meia-noite aviso amarelo de precipitação no Algarve

3 jan, 14:22

Distrito de Faro pode sofrer “precipitação por vezes forte, e acompanhada de trovoadas”, até às 00:00 de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até à meia-noite deste sábado o aviso amarelo para o distrito de Faro, a advertir para a possibilidade de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoadas.

De acordo com a página na internet do IPMA, o distrito de Faro pode sofrer “precipitação por vezes forte, e acompanhada de trovoadas”, até às 00:00 de domingo.

O Algarve é, assim, a única região do Continente com um aviso amarelo, que também está em vigor no Arquipélago da Madeira.

Porto Santo e a costa norte do arquipélago têm um aviso amarelo até às 03:00 de domingo, devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

Na costa sul da Madeira, está em vigor o mesmo tipo de aviso, mas apenas até às 18:00 de hoje, enquanto na região montanhosa há um aviso também amarelo até às 18:00 de hoje, devido ao vento que pode atingir rajadas de 110 quilómetros por hora.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, indica risco moderado ou “perigo potencial” associado a fenómenos meteorológicos como chuva forte, vento ou agitação marítima, que podem causar transtornos, embora com uma probabilidade baixa a moderada de provocar danos significativos.