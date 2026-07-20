Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos

Agência Lusa , CM
Há 1h e 30min
IP3 (Foto: Paulo Novais/Lusa)
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Não há para já previsão de reabertura

A circulação rodoviária no Itinerário Principal 3 (IP3) encontra-se cortada nos dois sentidos, na zona de Penacova, distrito de Coimbra, devido ao derrame de resina de um camião para a estrada, informou esta segunda-feira o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte da Proteção Civil, uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada, por volta das 11:30, tendo a circulação rodoviária ficado interdita, nos dois sentidos, cerca de uma hora depois.

“O líquido não é tóxico, nem inflamável, mas como foi uma quantidade considerável, continuam a decorrer trabalhos de contenção e de limpeza da substância derramada”, informou pelas 14:30, adiantando ainda que “não há previsão para a reabertura do IP3”.

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Temas: IP3 Penacova Coimbra Derrame Resina
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