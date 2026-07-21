Quase 20 horas depois, IP3 continua cortado devido a um derrame de resina

Agência Lusa , TFR
Há 33 min
IP3 (Foto: Paulo Novais/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada

O IP3 mantinha-se às 06:20 desta terça-feira interrompido nos dois sentidos em Penacova, 19 horas após ter sido cortado devido a um derrame de resina de um camião para a estrada, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra disse à Lusa que o corte no Itinerário Principal 3 (IP3) mantém-se e "não há previsão de reabertura”, encontrando-se no local 27 operacionais, com o apoio de 13 veículos.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que o trânsito está a ser desviado nos dois sentidos para a Estrada Nacional 2 (EN2).

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, uma rutura num camião que transportava resina levou ao derrame desta substância para a estrada, por volta das 11:30 de segunda-feira, tendo a circulação rodoviária ficado interdita, nos dois sentidos, cerca de uma hora depois.

“O líquido não é tóxico, nem inflamável, mas como foi uma quantidade considerável, continuam a decorrer trabalhos de contenção e de limpeza da substância derramada”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: IP3 Derrame de resina Penacova Estrada Nacional 2 Estrada cortada

Relacionados

Camião derrama resina e obriga a corte do IP3 nos dois sentidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Quase 20 horas depois, IP3 continua cortado devido a um derrame de resina

Há 33 min

Segunda fase dos exames nacionais arranca sob desconfiança após falhas nas notas da primeira fase

Há 1h e 8min

Hugo Soares reconhece "centenas de problemas" nos exames nacionais mas garante que ministro "nunca deixou de estar ao leme dos acontecimentos"

Ontem às 23:43
07:18

"Se os alunos entenderem que existe uma situação que deve ser indemnizada, os tribunais existem para isso"

Ontem às 21:53
Mais País

Mais Lidas

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Ontem às 07:48

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Ontem às 12:15

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Ontem às 20:29

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

19 jul, 11:00

Apagão: consumidores portugueses levam elétrica espanhola a tribunal por danos "milionários"

Ontem às 07:00

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais". Tio abusa de sobrinha depois de a convidar para passar férias em Lisboa e conhecer a cidade

Ontem às 11:37

Meloni anuncia que Portugal comprou três fragatas a Itália. Negócio foi revelado pela CNN em dezembro

Ontem às 13:57

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Usaram "chave falsa" para entrar em casa em Lisboa e roubaram relógios e joias no valor de 250 mil euros

Ontem às 14:52