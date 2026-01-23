Estudo confirma que sestas ajudam cérebro a recuperar e a funcionar melhor

Agência Lusa , AM
Há 1h e 25min
Dormir até mais tarde aos fins-de-semana pode diminuir o risco de desenvolver doenças cardíacas mais tarde, sugere uma nova investigação. Elena Noviello/Moment RF/Getty Images/File

Estudo analisou 20 jovens adultos que, em duas tardes diferentes, dormiram uma sesta de 45 minutos ou permaneceram acordados

O cérebro pode recuperar e melhorar a sua capacidade de aprendizagem através de uma breve sesta, e não apenas com o sono noturno mais longo, concluiu uma investigação.

A investigação publicada na quinta-feira demonstra que até uma sesta é suficiente para reorganizar as ligações entre as células nervosas, permitindo que a nova informação seja armazenada de forma mais eficaz, de acordo com o estudo realizado por especialistas do Centro Médico Universitário de Freiburg (Alemanha), dos Hospitais Universitários de Genebra (HUG) e da Universidade de Genebra (UNIGE).

"Mesmo curtos períodos de sono aumentam a capacidade do cérebro para codificar novas informações", salientou Christoph Nissen, diretor do estudo, atualmente chefe do Centro de Medicina do Sono dos hospitais de Genebra e professor de Psiquiatria na UNIGE, num comunicado de imprensa do HUG.

O cérebro está constantemente ativo ao longo do dia, processando novas impressões, pensamentos e informações.

Isto fortalece as ligações entre as células nervosas (sinapses) que são fundamentais para a aprendizagem, mas pode levar à saturação, reduzindo a capacidade do cérebro para continuar a aprender.

O sono ajuda a regular esta atividade excessiva sem perda de informação importante, e agora um novo estudo mostra que esta "reinicialização sináptica" pode ocorrer com apenas uma sesta à tarde, "libertando espaço para a formação de novas memórias", observou Nissen.

O estudo analisou 20 jovens adultos que, em duas tardes diferentes, dormiram uma sesta de 45 minutos ou permaneceram acordados.

A sua atividade cerebral foi analisada através de métodos não invasivos, como a estimulação magnética transcraniana e os eletroencefalogramas.

Os resultados mostraram que, após a sesta, a força geral das ligações sinápticas no cérebro diminuiu, um indício do efeito reparador do sono, enquanto, ao mesmo tempo, a capacidade do cérebro para formar novas ligações melhorou significativamente.

O estudo oferece uma explicação biológica para o facto de as pessoas geralmente terem um melhor desempenho após uma sesta à tarde, especialmente em profissões ou atividades que exigem um elevado nível de desempenho mental ou físico, como música, desporto ou funções críticas de segurança.

"Uma sesta à tarde pode sustentar o desempenho em situações de elevada exigência", resumiu o diretor do estudo, cujo trabalho foi publicado na quinta-feira na revista NeuroImage.

Temas: Investigação Jovens Cérebro Estudo Dormir

Saúde

Estudo confirma que sestas ajudam cérebro a recuperar e a funcionar melhor

Há 1h e 25min

Mais de 60% das vagas por preencher em Medicina Geral e Familiar

Ontem às 15:24

Autodeclarações de doença ultrapassam meio milhão em 2025

Ontem às 07:56

Mais de 87% das pessoas com 85 anos ou mais vacinadas contra a gripe

21 jan, 07:26
Mais Saúde

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Ontem às 10:37

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

O que fazem juntos reis, ditadores e regimes militares? Está no ar o "Conselho da Paz" de Trump

Ontem às 10:17

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

21 jan, 21:22