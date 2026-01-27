Inundações em Évora provocam cinco desalojados e um ferido ligeiro

Agência Lusa , TFR
Há 38 min
Chuva

Segundo o IPMA, durante esta terça-feira haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira

Cinco pessoas ficaram esta terça-feira temporariamente desalojadas devido a inundações nas casas onde vivem e uma outra sofreu ferimentos ligeiros ao cair num buraco que se abriu numa rua, em Évora, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que quatro pessoas, cujas idades e género não soube precisar, ficaram com a casa inundada após a subida do leito do Rio Xarrama.

Segundo a mesma fonte, esta habitação localiza-se na Rua da Esperança, no Bairro da Comenda, na periferia de Évora.

Três dessas pessoas foram realojadas por familiares, enquanto a outra deverá pernoitar, pelo menos, uma noite numa unidade hoteleira, através da Ação Social Municipal, referiu à Lusa o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira.

Na freguesia de Canaviais, igualmente na periferia de Évora, também ficou temporariamente desalojada uma mulher, na casa dos 80 anos, que reside na Quinta da Nogueira, após a água do Rio Xarrama ter entrado em sua casa.

Esta idosa também será realojada pela Ação Social Municipal numa unidade hoteleira, relatou o coordenador municipal de Proteção Civil de Évora.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, na Travessa Torta, no centro histórico, uma mulher, de 46 anos, que circulava na rua sofreu ferimentos ligeiros por ter caído num buraco, que se abriu devido ao aluimento do piso, e foi transportada para as urgências do hospital de Évora.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Joseph com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante esta terça-feira haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira.

Temas: Inundações Évora Desalojados Ferido Meteorologia

