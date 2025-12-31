Seis pessoas hospitalizadas por intoxicação de monóxido de carbono na Figueira da Foz

Agência Lusa , JGR
31 dez 2025, 23:04
INEM

Das quatro vítimas ligeiras, duas têm "entre 30 a 40 anos" e as outras são duas menores, com 14 e 15 anos

Seis pessoas foram hoje hospitalizadas, duas delas em estado grave, devido a uma intoxicação de monóxido de carbono, numa habitação na freguesia de Vila Verde, na Figueira da Foz, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz disse à Lusa que o incidente terá tido origem numa salamandra e provocou seis feridos, dos quais dois ficaram em estado grave e têm idades "na casa dos 55 anos".

De acordo com a mesma fonte, das quatro vítimas ligeiras, duas têm "entre 30 a 40 anos" e as outras são duas menores, com 14 e 15 anos.

As vítimas são todas familiares e foram transportadas para o hospital da Figueira da Foz.

Na sequência do alerta, dado por volta das 20:20, deslocaram-se à habitação localizada no Casal do Andrade, na freguesia de Vila Verde, na Figueira da Foz, 20 operacionais.

No local estiveram seis ambulâncias, uma viatura médica e um carro de combate a incêndios.

Temas: Intoxicação Monóxido de carbono Figueira da Foz

