Dois feridos, um grave, após intoxicação por monóxido de carbono em casa

Agência Lusa , MP
Há 1h e 14min
Doença (DR: Pexels/Anna Shvets)

Intoxicação terá sido provocada por uma braseira

Duas pessoas foram hospitalizadas esta sexta-feira, uma delas em estado grave, devido a uma intoxicação de monóxido de carbono numa habitação na freguesia de Nossa Senhora das Neves, concelho de Beja, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para a ocorrência no Monte da Zabumba foi dado às 07:07, tendo a intoxicação por monóxido de carbono sido provocada por uma braseira.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à Lusa que o ferido grave é um homem de 38 anos e o ferido ligeiro é uma mulher de 36, tendo ambos sido transportados para o hospital de Beja.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos oito operacionais dos bombeiros de Beja, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por quatro viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Temas: Intoxicação Monóxido de carbono Saúde Socorro

