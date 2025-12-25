Dez feridos em intoxicação com monóxido de carbono em Coimbra

Agência Lusa , SM
25 dez 2025, 13:34
Ambulância do INEM (Getty)

Dez pessoas ficaram feridas sem gravidade, por meio de intoxicação por monóxido de carbono, numa habitação em Casal das Figueiras, São Martinho de Árvore, nos arredores de Coimbra

Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, ficaram feridas esta quinta-feira sem gravidade por intoxicação por monóxido de carbono numa habitação nos arredores de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse que o incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados ao hospital.

Na sequência do alerta, dado cerca das 08:00, deslocaram-se à habitação localizada em Casal das Figueiras, em São Martinho de Árvore, no município de Coimbra, um total de 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

A mesma fonte indicou que para socorrer as vítimas foi necessário ativar 10 ambulâncias – dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, e da Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) –, que tiveram ainda o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER/INEM) do hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

