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Alunos e profissionais da Faculdade de Medicina do Porto sofrem intoxicação alimentar

Agência Lusa , MJC
Há 56 min
Hospital de São João, no Porto (Lusa)

As autoridades estão a investigar a origem da doença, que poderá ter estar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade

Pelo menos 25 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) sofreram hoje uma intoxicação alimentar, confirmou à Lusa fonte do Hospital de São João, no Porto.

Segundo a fonte, até às 18:10, estavam confirmados 25 casos, a sua grande maioria alunos.

Destes 25, apenas seis são profissionais da FMUP, acrescentou.

Contactada pela Lusa, a FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço.

“Perante suspeitas de intoxicação alimentar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade, a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde oficiais competentes para que sejam tomadas as medidas consideradas necessárias”, assinalou.

Lamentando a ocorrência, a FMUP referiu estar totalmente empenhada em colaborar com as autoridades de saúde e prestar as informações e o apoio que se julgarem necessários e pertinentes.

Temas: Intoxicação alimentar Faculdade de Medicina Porto
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