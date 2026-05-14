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"Tiveram todos alta". Vítimas de intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto estão "bem"

Agência Lusa , MSM
Há 39 min
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Facebook)

Suspeitas sobre esta intoxicação alimentar recaem sobre "um dos bares concessionados que operam nas instalações da FMUP"

Os 27 alunos e profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) que apresentaram na quarta-feira sintomas de intoxicação alimentar estão estáveis e tiveram alta, indicou esta quinta-feira à Lusa fonte do Hospital de São João, no Porto.

Segundo a fonte - que na quarta-feira, cerca das 18:00, confirmou 25 casos, a sua grande maioria alunos - o número entretanto terá subido para 27, mas “encontram-se já todos bem”.

“Tiveram todos alta”, referiu, especificando que 21 eram alunos e seis profissionais.

Contactada pela Lusa na quarta-feira, a FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço.

Seguiu-se depois um aviso com medidas de precaução que alunos e profissionais devem seguir.

De acordo com o aviso ao qual a Lusa teve acesso, as suspeitas sobre esta intoxicação alimentar recaem sobre “um dos bares concessionados que operam nas instalações da FMUP”.

A FMUP garante que “a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde competentes, para que sejam tomadas as medidas necessárias” e, nesse âmbito, a Autoridade de Saúde Local da Unidade Local de Saúde São João fez várias recomendações.

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“Caso apresente algum dos seguintes sintomas e tiver realizado refeições no bar conhecido como 'Yellow' esta semana, deverá dirigir-se ao Serviço de Urgência do Hospital São João. Os sintomas são: diarreia (três ou mais dejeções líquidas por dia), vómitos, náuseas, febre, bem como dor ou cólicas abdominais persistentes”, lê-se no aviso.

Como medidas de precaução, a FMUP aconselha lavagem frequente das mãos, especialmente antes das refeições e após ir à casa de banho, em caso de diarreia ou vómitos, assegurar uma boa hidratação com água e soluções de reidratação oral, evitar a partilha de objetos pessoais, e higienizar superfícies frequentemente tocadas.

“A FMUP continuará a colaborar com as autoridades de saúde e a acompanhar a evolução da situação, comprometendo-se a informar os membros da comunidade académica de futuras atualizações que forem consideradas pertinentes”, termina o aviso, lamentando a ocorrência e reiterando “estar totalmente empenhada em colaborar com as autoridades de saúde”.

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Temas: Intoxicação alimentar Alta hospitalar Faculdade de Medicina da Universidade do Porto FMUP Hospital de São João

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