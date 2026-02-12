Quatro em cada dez jovens têm sinais de risco elevado de uso problemático da internet

Há 1h e 14min

Centro de Psicologia da Universidade do Porto diz que esta é "uma perturbação que pode ter um impacto no bem-estar dos jovens, tanto físico como mental"

Quatro em cada dez adolescentes apresentam sinais de elevado risco de uso problemático da internet, como deixar de comer para jogar um jogo online, segundo as conclusões preliminares de um estudo internacional, que inclui Portugal.

“A partir do momento em que a pessoa começa a negligenciar os seus cuidados básicos” para fazer compras online ou estar nas redes sociais torna-se um uso problemático, "uma perturbação que pode ter um impacto no bem-estar dos jovens, tanto físico como mental", disse à Lusa Carolina Cordeiro, do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUp) e uma das investigadores portuguesas que participou no estudo.

Segundo o estudo, que envolveu 1.961 participantes entre os 12 e os 16 anos de nove países, inclusive Portugal, muitos adolescentes recorrem à internet como estratégia para lidar com o stress, ansiedade e emoções desconfortáveis.

Carolina Cordeiro salientou que os adolescentes até podem passar menos tempo na internet, mas as consequências podem ser “mais gravosas" devido à utilização.

Em comunicado, a Universidade do Porto destaca, citando a responsável pelo projeto em Portugal Célia Sales, que "os adolescentes são particularmente vulneráveis” e que "isso pode levar a uma perda gradual de controlo sobre o comportamento online”.

O estudo, que foi coordenado pelo projeto “Promovendo a adaptação social e a saúde mental na Europa pós-pandemia em rápida digitalização” (sigla em inglês, BootStRaP)” contou com 250 participantes de Portugal, 170 dos Países Baixos, 427 da Lituânia, 47 da Hungria, 85 do Reino Unido, 137 França, 444 de Espanha, 97 da Alemanha e 302 da Suíça.

A pesquisa foi realizada através de uma aplicação com questionários semanais relacionados com o bem-estar, saúde física e mental dos jovens, monitorizando também o número de passos que o utilizador fez num dia e quanto tempo passou num jogo, rede social entre outras atividades na internet.

O projeto pretende identificar precocemente adolescentes em maior risco de uso problemático da internet, desenvolver estratégias personalizadas de autogestão, avaliar o impacto do uso problemático da internet na saúde mental dos jovens e o respetivo custo económico na Europa.

A aplicação começou a ser desenvolvida em dezembro de 2024 e a recolha final de dados foi em maio de 2025, sendo que o estudo foi publicado na revista científica Comprehensive Psychiatry.