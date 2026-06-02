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Internamentos indevidos nos hospitais estão a aumentar e já custam mais de 350 milhões ao Estado

Agência Lusa , MSM
Há 46 min
Estrutura de Retaguarda Covid-19 (José Coelho/ Lusa)
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Associação dos Administradores Hospitalares pede reforço urgente das equipas de cuidados domiciliários

O número de internamentos indevidos nos hospitais agravou-se desde março, anunciou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que pediu respostas urgentes no terreno e um reforço das equipas de cuidados domiciliários.

“Nos últimos dois meses, a situação dos internamentos inadequados agravou-se e as 2.800 [camas ocupadas indevidamente] que estimávamos em março é já bastante superior. E isto não é normal, pois normalmente tínhamos uma redução no verão, o que não está a acontecer”, disse Xavier Barreto, presidente da APAH, que falava durante uma audição na comissão parlamentar de saúde.

O último Barómetro dos Internamentos Sociais da APAH, divulgado em março, contabilizava 2.807 (+19%) pessoas internadas nos hospitais apesar de terem alta clínica, uma situação cujo custo para o Estado ultrapassava os 350 milhões de euros.

Na audição desta terça-feira, a pedido do PS, Xavier Barreto disse que este valor está subestimado, pois apenas contabiliza os custos diretos e baseia-se numa tabela de valores desatualizada: “O custo real será bastante superior”.

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Tendo em conta o evoluir da situação, Xavier Barreto aludiu à urgência de respostas no terreno, sobretudo no domicílio, com reforço das equipas de cuidados continuados domiciliários.

O responsável defendeu uma alteração no modelo de prestação destes cuidados, que deveria migrar mais para o domicílio e para mais cuidadores informais.

“Estes passos devem ser sustentados com mais investimento e mais recursos. Só com o que temos não vamos lá”, afirmou.

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Temas: Internamentos Administradores Hospitalares Cuidados domiciliários Internamentos Sociais
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