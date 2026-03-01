“Se calhar em 2035 ou 2040 estaremos em Marte a fazer uma viagem”

Wilson Ledo
Há 1h e 7min
Sérgio Ferreira, consultor da EY

ENTREVISTA || Sérgio Ferreira, consultor da EY, tem procurado perceber como a inteligência artificial vai transformar os negócios, identificando oportunidades para que eles resistam às mudanças e definam novos papéis. Nesta conversa com a CNN Portugal, o foco está no universo das viagens. Possibilidades há muitas: dos assistentes às visitas virtuais, que nos podem ajudar a decidir melhor aonde queremos mesmo ir

Com a inteligência artificial, que agências de viagens vamos ter no futuro?

Poderá ser uma agência de viagens totalmente diferente daquela que temos hoje. Um dos desafios de uma agência de viagens passa por ter informação, para poder disponibilizar de forma rápida aos seus clientes. Já temos um conjunto de ferramentas que permitem fazê-lo.

Mas a verdade é que os próprios clientes já fazem essas pesquisas, por exemplo, no ChatGPT. Que papel fica para os agentes de viagens?

Diria que a maior parte dos clientes vai continuar a querer a mesma coisa. Quando vou a uma agência de viagens, vou à procura de um pacote. Há segmentos. Há clientes que gostam de pesquisar na Internet e fazer o seu próprio pacote. E há clientes que vão continuar a recorrer às agências de viagens.

É aí que as agências de viagens têm de se reinventar, proporcionando, por exemplo, através de realidade aumentada, a possibilidade de visitar um destino antes de eu ter lá ido.

Estamos longe da morte das agências de viagem à custa da inteligência artificial…

As agências de viagens só vão desaparecer se não se reinventarem. Têm de se adaptar à tecnologia para poderem estar mais próximas daquilo que é a expectativa do cliente.

Esteve em Macau, para o último congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT). O mercado asiático revela-se interessante pelo seu poder de compra. Que caminhos podem as agências de viagens portuguesas adotar para chegarem a este universo que está tão distante?

A tecnologia é, claramente, o veículo. É muito mais fácil distribuir em vários canais. Por exemplo, percebendo como funcionam as redes sociais na China. A grande vantagem está agora em produzir conteúdos para segmentos específicos, inclusive na língua materna desses segmentos. É possível, com estas ferramentas, produzir um vídeo em língua portuguesa e, depois, distribuí-lo em chinês, à distância de um clique. Isso, antes, era muito caro.

Há coisas importantes nesta transformação. Tudo o que consigamos digitalizar e desmaterializar, vamos conseguir tornar mais barato e democratizar. É isso que as agências de viagens têm de fazer também.

Ainda assim, a nossa relação com a inteligência artificial continua a ser um bocadinho difícil. Temos receio em confiar em conteúdos feitos por esta tecnologia. Parece que toca uma campainha qualquer no nosso cérebro…

Acho que os avatares toscos a que estamos habituados desaparecerão. Conseguiremos fazer figuras reais, nossas, e colocá-las a falar diretamente com os clientes através destes canais. Acredito que a barreira entre o mundo físico e o mundo digital vai esbater-se sem que nós consigamos perceber. Como é evidente, isso tem riscos.

E a diferença entre o planeta Terra e o que está para lá dele? Vai ser possível ultrapassá-la com a tecnologia?

Sim, acho que o futuro daquilo que é o turismo espacial vai estar disponível no espaço de uma década, até pelo que está a ser feito para reduzir o custo de lá ir. O que provavelmente vai acontecer é que não será só uma coisa de bilionários. O cidadão comum vai poder ir a uma agência de viagens e dizer que quer visitar a Lua. Se calhar em 2035 ou 2040 estaremos em Marte a fazer uma viagem.

É possível em 10 anos?

É, resultado da aceleração. As primeiras naves da NASA tinham um custo de 50 mil euros por cada quilo que era transportado para o espaço. Com a Starship [de Elon Musk] estamos a reduzir esse custo para menos de 100 dólares. Isto faz com que tudo mude, com que mude o paradigma: vai fazer com que se torne acessível para todos. Essa é a grande oportunidade. Ao tornarmos acessível, como é óbvio, haverá mais pessoas a poder entrar.

Claro que terá de ser sequencial. Hoje são os bilionários, daqui a um ou dois anos vão ser as pessoas ricas. Daqui a 10 anos vamos ser todos nós a poder viajar, tal como vamos de Portugal a Macau. A decisão do destino é que vai ser, se calhar, para a Estação Espacial Orbital Lunar.

Temas: Inteligência Artificial Turismo Espacial Viagens Agências de Viagens Turismo

Economia

“Há mais insegurança no mundo. É como se a agência de viagens fosse um anjo da guarda quando vamos viajar”

Há 1h e 5min

“O ser humano vai ter de se adaptar: ser mais um curador de informação da inteligência artificial”

Há 1h e 6min

“Se calhar em 2035 ou 2040 estaremos em Marte a fazer uma viagem”

Há 1h e 7min

“As agências de viagem que não integrarem a inteligência artificial, em vez de terem medo do futuro, vão cair no presente”

Há 1h e 8min
Mais Economia

Mais Lidas

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Ontem às 15:08

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

Ontem às 19:00

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Hoje às 09:00

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Ontem às 14:05

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Hoje às 12:35

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Hoje às 13:18

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Pediram ajuda à embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

Ontem às 23:17

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Ontem às 13:44

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Corpo encontrado: morreu o Líder Supremo do Irão

Ontem às 19:48

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

Ontem às 17:00

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Hoje às 08:00