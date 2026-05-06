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Futuro da gestão florestal passa por robot que combate fogos em ambientes extremos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 30min
Incêndio em Fornos de Algodres (Miguel Pereira da Silva/Lusa)







 

Novas tecnologias com inteligência artificial e robótica estão a ser aplicadas na gestão florestal, permitindo melhorar o combate a incêndios e a monitorização de áreas de risco

A robótica e a inteligência artificial estão a revolucionar a gestão florestal e o combate a incêndios com inovações como um robô quadrúpede que pode operar em ambientes extremos e facilitar o combate em zonas de difícil acesso.

O robô, concebido pelo Centro Tecnológico ITCL de Castela e Leão, em Espanha, foi apresentado no I Congresso Internacional de Digitalização Florestal, que reúne 400 profissionais, incluindo especialistas, instituições e empresas, em Burgos, para analisar o impacto da tecnologia na gestão florestal.

Trata-se de um dispositivo equipado com sensores avançados e sistemas de visão, capaz de se deslocar com estabilidade em terrenos complexos, facilitando o reconhecimento, a monitorização e o apoio às equipas de emergência em áreas de alto risco.

O robô quadrúpede, equipado com uma mangueira incorporada semelhante às utilizadas pelos bombeiros no combate a incêndios, melhora a segurança das intervenções, uma vez que consegue aceder a zonas de difícil acesso e permite antecipar situações críticas através da recolha de dados em tempo real.

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Desta forma, as novas tecnologias, e neste caso a robótica, servem para melhorar o planeamento e a gestão de incêndios, bem como para conseguir um combate a incêndios mais seguro, num contexto marcado pelas alterações climáticas e pelos chamados incêndios de quinta geração.

Além disso, o Centro Tecnológico ITCL apresentou um veículo autónomo de alta capacidade neste evento tecnológico, concebido para transportar madeira de zonas de difícil acesso até à serração.

Com tração 6x6 e uma capacidade de carga até 1.400 quilos, este sistema automatiza um dos processos mais complexos do setor florestal.

Além disso, ao incorporar câmaras e sensores que analisam as condições dos trilhos na floresta e da vegetação, o sistema gera alertas para potenciais riscos de incêndio.

A IA está também a ser aplicada ao rastreamento de madeira desde a floresta até à fábrica de processamento.

Isto é possível através de sistemas de visão por computador capazes de contar, medir e analisar troncos automaticamente durante o transporte e descarregamento.

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O sistema apresentado pelo ITCL incorpora o reconhecimento de matrículas e a análise de imagens de satélite, garantindo o rastreamento da madeira desde a floresta até à fábrica de processamento e reduzindo os erros logísticos.

O centro tecnológico apresentou ainda simuladores de realidade mista. Estes simuladores, utilizando ambientes realistas e sem riscos, podem ser utilizados para formar profissionais no combate a incêndios florestais.

Temas: Inteligência artificial Robótica Incêndios florestais Gestão florestal Tecnologia incêndios
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Tecnologia

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