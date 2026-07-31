opinião
Vítor Hugo Silva
Especialista em cibersegurança com curso de mestrado em Segurança da Informação. Trabalha atualmente na Galp como arquiteto de cibersegurança.

A grande masturbação tecnológica

Há 45 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Anthropic anunciou que, depois de rever mais de 141 mil testes de cibersegurança, encontrou três casos em que modelos Claude chegaram à Internet e entraram em sistemas reais. A revisão começou após a OpenAI revelar o seu próprio episódio de um agente que saiu do ambiente de testes. Puramente coincidência, claro. Tal como aqueles vizinhos em que aparecem a comprar coisas idênticas nas mesmas semanas, umas melhores e maiores que as outras, como quem: A minha é que é maior.

No caso da Anthropic, assim como no caso da OpenAI, o agente não “fugiu” propriamente como um génio maléfico a partir algemas digitais. Isso seria grave. Disseram-lhe que estava numa simulação sem Internet, mas deixaram-lhe acesso à Internet. No caso da OpenAI, não tinha Internet de forma direta, mas encontrou uma maneira indireta de a ter. O modelo encontrou alvos reais, presumiu que faziam parte do jogo - Capture The Flag são competições entre hackers em ambientes simulados - e atacou-os com técnicas sofisticadíssimas… como por exemplo palavras-passe fracas e serviços sem autenticação. É deveras impressionante e não sou eu que digo, está no comunicado. Em suma: não derrubou a porta do laboratório, alguém deixou a porta aberta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Anthropic conseguiu preencher praticamente toda a cartela do procurement: defense-in-depth, continuous monitoring, third-party review, rigorous assurance, situational awareness, pre-deployment testing e investimento contínuo em alignment. Faltaram o SOC 2 report, zero trust, zero-day e um botão para pedir uma demonstração comercial. A cereja no topo do bolo era uma auditoria externa para esclarecer que o seu modelo invadiu a NASA, aprendeu mandarim e estacionou um submarino nuclear, tudo antes da pausa para almoço.

Durante anos, as empresas mediram modelos com benchmarks e gráficos como a da Gartner, onde a própria empresa aparece sempre no canto superior direito. Agora descobriram uma unidade de medida muito mais emocionante: o perímetro de segurança atravessado acidentalmente. Já não serve ter o modelo mais inteligente. É preciso ter o agente que vai mais longe quando alguém decide retirar os resguardos de segurança, aquilo que lhe dá contexto de quando e porquê é que deve parar.

Naturalmente, tudo isto é apresentado como investigação responsável. Primeiro leva-se o cão treinado para atacar ao parque, mas sem trela. Depois publica-se um relatório chamado “o que aprendemos sobre cães autónomos em ambientes abertos”. Finalmente, organiza-se uma conferência sobre a urgente necessidade de fabricar trelas. É no mínimo irrisório.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A fórmula de comunicação também já está aperfeiçoada: começar com “identificámos um comportamento sem precedentes”, acrescentar “não houve intenção maliciosa”, inserir seis vezes a expressão “capacidade emergente” e terminar com “isto demonstra a importância de continuarmos a liderar esta investigação”. Traduzido em bom português: fizemos asneira, mas reparem como a nossa asneira é tecnologicamente mais avançada.

O lado menos divertido é que os incidentes parecem resultar tanto de falhas humanas básicas como de capacidades dos modelos. Ambientes mal isolados, instruções falsas e sistemas reais desprotegidos continuam a fazer grande parte do trabalho. A inteligência artificial do futuro encontra-se, portanto, em confronto direto com a configuração de sistemas e acessos feita numa sexta-feira à tarde.

No fim, OpenAI e Anthropic talvez não estejam a medir inteligência, segurança ou alinhamento. Estão a medir quem consegue produzir o acidente mais cinematográfico. E o verdadeiro problema não é descobrir quem tem o maior agente. É perceber por que razão alguém achou sensato deixá-lo ligado à Internet sem qualquer resguardo de segurança. Talvez quando existirem impactos reais negativos, seja o último quadradinho na lista que faz bingo para a equipa de vendas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Inteligência Artificial IA Cibersegurança OpenAI
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Vítor Hugo Silva

A grande masturbação tecnológica

Há 45 min
opinião
André Santos Pereira

Garantias hoje, casas (talvez) amanhã

Hoje às 08:00
opinião
Jorge Oliveira

No aeroporto, entre a pressa e a amabilidade 

Ontem às 10:45
opinião
Bernardo Mota Veiga

Livros antigos são desmembrados para alimentar a IA

29 jul, 13:15
Mais Colunistas

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Ontem às 18:50

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Hoje às 07:00

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Ontem às 13:55

Pagamento de cinco mil euros em dinheiro no monte de Luís Neves pode dar direito a multa

Ontem às 17:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

Ontem às 22:46

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

Ontem às 11:03

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

29 jul, 21:21

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Ontem às 08:11

EUA ameaçam deixar a Ucrânia de mãos a abanar depois de promessa que podia mudar a guerra

Hoje às 08:42

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Ontem às 08:00

Quatro corpos recuperados. Alpinista Nirmal Purja entre os montanhistas apanhados por avalanche no Paquistão

Hoje às 07:35