Na verdade, a IA não está a "roubar" o seu emprego. Isto é o que está a acontecer

Há 1h e 10min

As empresas estão a usar a IA para automatizar certas partes dos trabalhos, em vez de substituir cargos inteiros

É pouco provável que a Inteligência Artificial (IA) tire o emprego. Pelo menos, por agora. Pelo menos, não na totalidade.

As preocupações com a possibilidade de a inteligência artificial substituir os trabalhadores humanos têm vindo a intensificar-se ao longo do último ano, ao mesmo tempo que as empresas reduzem o número de funcionários, os modelos de IA se tornam mais capazes de realizar tarefas administrativas e as empresas integram a IA de forma mais profunda nas suas operações. Em abril, pelo segundo mês consecutivo, a IA foi a principal razão apontada pelas empresas para os cortes de postos de trabalho em abril, segundo a empresa de recolocação de executivos Challenger, Gray & Christmas.

“A ansiedade em torno da IA no trabalho é real — desde o medo da perda de emprego até à pressão para acompanhar a tecnologia em rápida evolução”, escreveu a Microsoft num relatório, divulgado no início de maio, sobre como a IA está a mudar os empregos.

Mas a realidade da IA no local de trabalho não é assim tão maniqueísta, dizem os especialistas. As empresas estão a usar a IA para automatizar certas partes dos trabalhos, em vez de substituir cargos inteiros.

Os líderes empresariais estão a perceber o que a IA pode e não pode fazer, reajustando os empregos existentes em torno de responsabilidades que só podem ser desempenhadas por um ser humano. E milhares de empregos têm sido cortados neste processo, com a empresa de infraestruturas web Cloudflare e a empresa de criptomoedas Coinbase entre as últimas a anunciar cortes de pessoal.

“São muito poucos os empregos que são, na verdade, totalmente automatizados pela tecnologia atual de IA e robótica que existe”, afirma Alexis Krivkovich, sócio sénior da McKinsey & Company que ajuda a liderar a área de Pessoas e Desempenho Organizacional da empresa.

A IA é tecnicamente capaz de automatizar 57% das atividades relacionadas com o trabalho, explica Krivkovich, citando um estudo da McKinsey. No entanto, esta percentagem distribui-se por “aspectos e partes” de várias funções e responsabilidades em toda a organização.

Nitin Seth, cofundador da empresa de serviços digitais e consultoria Incedo, afirma que a sua empresa ajuda os clientes a aumentar a produtividade utilizando IA em pelo menos 20% a 25% sem reduzir o pessoal na mesma proporção. Isto porque a IA lida apenas com certas partes de diferentes funções. “Não se pode pegar num quarto da Lisa, num quarto da Jessica, num quarto do Nitin e num quarto de outra pessoa e fazer disso uma única pessoa”, explica Seth.

O receio de que a IA venha a substituir empregos é o que mais perturba a indústria tecnológica. Os engenheiros de software têm vindo a adotar cada vez mais a tecnologia para ajudar a escrever código, com 90% dos trabalhadores do setor a utilizar IA nos seus empregos, de acordo com um inquérito realizado em setembro pela divisão de investigação da Google. O Stack Overflow, um popular fórum de perguntas e respostas para programadores, descobriu que 84% dos inquiridos utilizam ferramentas de IA no processo de desenvolvimento de software ou planeiam fazê-lo.

Mas o trabalho de um engenheiro de software envolve muito mais do que apenas codificar: implica rever o código, conceber sistemas, resolver problemas e decidir o que construir. As empresas podem ajustar os cargos para refletir isso, diz Boris Cherny, diretor da Claude Code na Anthropic.

“Acho que, até ao final do ano, vamos começar a ver o conceito de engenharia de software a desaparecer”, disse à CNN em março. Cherny considera que o termo “construtor” poderá ser um título mais adequado à medida que a função se expande e a escrita de linhas de código passa a ser uma parte cada vez menor do trabalho.

Sujata Sridharan, que trabalhou até recentemente na empresa de tecnologia financeira Bolt e passou cerca de uma década como engenheira de software, é uma das muitas engenheiras a viver essa transição. Embora utilize IA, o seu trabalho continua a exigir resolução de problemas e pensamento crítico, explica à CNN por e-mail. A diferença é que a execução envolve agora uma mistura de escrever código e dar instruções à IA.

“Com a IA a ser cada vez mais utilizada, as competências que são realmente necessárias no trabalho passaram a ser: é capaz de reconhecer qual é a qualidade de código adequada? É capaz de resolver problemas?”, explica.

Isso não quer dizer que a IA não esteja a contribuir para a perda de postos de trabalho; apenas não está, provavelmente, a assumir funções completas. A IA foi citada em mais de 49.000 cortes de postos de trabalho até agora este ano, segundo o relatório da Challenger, Gray & Christmas.

A Block, a empresa de tecnologia financeira por trás da Square e da Cash App, despediu 40% do seu pessoal este ano porque a IA lhe permitiu fazer mais com equipas mais pequenas. A Coinbase está a reduzir o seu pessoal em cerca de 14%, em parte porque a IA está a permitir que os engenheiros “concluam em dias o que antes levava semanas a uma equipa”, afirmou o seu CEO. A Cloudflare disse que a forma como a empresa opera mudou completamente, acrescentando que a sua utilização de IA aumentou mais de 600 % só nos últimos três meses.

É possível que haja “algumas perturbações no mercado de trabalho no horizonte”, segundo Dan Priest, diretor de IA da PwC nos EUA. Ainda assim, garante que não está a observar despedimentos em massa na maioria das empresas e que, neste momento, não há categorias inteiras de empregos em risco.

A maioria das empresas ainda não ajustou as suas métricas e incentivos para os colaboradores de forma a adequar-se à forma como a IA está a mudar o trabalho, concluiu a Microsoft no seu relatório, que inquiriu 20.000 trabalhadores que utilizam IA em 10 países. Em vez disso, muitas estão simplesmente a debater-se com tentar perceber quais as competências necessárias aos trabalhadores humanos.

E o panorama tecnológico pode continuar a mudar à medida que os modelos de IA evoluem e assumem potencialmente mais tarefas de escritório. Por exemplo, a Anthropic anunciou novos agentes de IA criados para trabalho financeiro, como a elaboração de apresentações e notas de crédito.

“Começa na base e continua a subir”, afirma Umesh Ramakrishnan, cofundador e diretor de estratégia da empresa de recrutamento de executivos Kingsley Gate. “E não sei onde vai parar.”