Justiça da Califórnia investiga ferramenta de IA Grok por sexualizar imagens

Agência Lusa , AM
Há 59 min
Grok (Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Esta investigação soma-se às inúmeras averiguações já em curso em vários países sobre o tema

O procurador-geral da Califórnia anunciou a abertura de uma investigação à xAI devido à proliferação 'online' de imagens de mulheres e crianças nuas geradas com o Grok, assistente de inteligência artificial (IA) criado pela empresa de Elon Musk.

"A xAI parece facilitar a produção em larga escala de deepfakes não consensuais utilizados para assediar mulheres e raparigas online, incluindo através da rede social X", destacou, em comunicado, o procurador-geral democrata Rob Bonta.

Esta investigação soma-se às inúmeras averiguações já em curso em vários países sobre o tema.

O procurador exortou na mesma nota a xAI "a tomar medidas imediatas" para garantir que a produção destas imagens "nunca mais acontece".

"Temos tolerância zero para a criação e distribuição, através da inteligência artificial, de imagens íntimas não consensuais ou de pornografia infantil", acrescentou.

Nas últimas semanas, cresceu a indignação internacional em torno do Grok e a sua capacidade de modificar imagens, principalmente as publicadas na rede social X, também pertencente a Elon Musk.

Alguns utilizadores aproveitaram-se desta ferramenta para publicar ou responder a mensagens contendo fotos de mulheres, acompanhadas de instruções como "veste-a em biquíni" para receber uma edição hiper-realista ("deepfake", em inglês) em troca.

Desde 09 de janeiro, a funcionalidade de criação de imagens foi desativada para os utilizadores gratuitos do X, que afirma estar a tomar medidas para remover este conteúdo ilegal e suspender as contas envolvidas.

O procurador da Califórnia acusou ainda a xAI de ter divulgado a capacidade de despir pessoas "como uma ferramenta de marketing, o que, previsivelmente, levou à proliferação de conteúdos sexualizados sem o consentimento dos indivíduos envolvidos".

Na semana passada, uma análise conduzida pela organização não-governamental (ONG) AI Forensics a mais de 20.000 imagens geradas pelo Grok revelou que mais de metade retratava indivíduos com pouca roupa, 81% dos quais eram mulheres e 2% dos quais pareciam ser menores de idade.

Também hoje a Malásia se juntou a vários outros países que estão a rever o funcionamento da ferramenta de IA, incluindo a França, o Reino Unido e a Indonésia.

A reguladora de comunicações britânica, Ofcom, abriu uma investigação formal contra a X para determinar se esta cumpriu as obrigações legais no país, na sequência da circulação de imagens sexualizadas, enquanto a França apresentou uma queixa contra o Grok por criar e divulgar "conteúdos de natureza sexista e sexual".

A Indonésia anunciou no sábado uma restrição ao acesso ao 'chatbot' devido à criação de "imagens indecentes, extremamente ofensivas e não consensuais, incluindo conteúdos que envolvem mulheres e menores".

Temas: Inteligência Artificial IA Califórnia Grok Elon Musk

Mundo

IA ‘desalinhada’ sugere a mulher descontente que mate o seu marido

Há 20 min

NASA traz quatro astronautas da Estação Espacial Internacional por doença

Há 25 min

Justiça da Califórnia investiga ferramenta de IA Grok por sexualizar imagens

Há 59 min

Europa junta-se em resposta contra os EUA e vários países colocam militares a caminho da Gronelândia

Hoje às 01:16
Mais Mundo

Mais Lidas

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Ontem às 10:16

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Ontem às 16:44

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

13 jan, 20:28
opinião
Filipe Santos Costa

Que se lixem as eleições | O caso Cotrim

Ontem às 08:00

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Ontem às 11:32

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27