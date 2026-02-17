Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Há 40 min

Os pacientes devem usar as ferramentas de IA como ponto de partida antes de falar com um médico, defende Alice Chiao: a tecnologia não substitui um médico com 20 anos de experiência. Mas este é um negócio emergente. Aos 22 anos, este empreendedor está multimilionário

Alice Chiao costumava ensinar medicina de emergência a estudantes da faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Agora, ela está a ensinar chatbots com inteligência artificial (IA) a pensar, diagnosticar e prescrever como ela.

Chiao faz parte de uma nova economia em expansão de especialistas profissionais nas suas áreas que estão a treinar IA através de um processo chamado "aprendizagem por reforço", essencialmente classificando as respostas da IA e ensinando modelos a melhorar pelo método de tentativa e erro. É um setor de serviços em rápido crescimento para laboratórios de ponta em IA, estimado em pelo menos 17 mil milhões de dólares (14,3 mil milhões de euros), de acordo com Dimitri Zabelin, analista sénior de IA da Pitchbook.

Chiao é uma das dezenas de milhares de especialistas que trabalham com a Mercor, uma das empresas que ajuda a gerir a aprendizagem por reforço para grandes empresas de IA. A Mercor tem contratos com especialistas em áreas que vão desde medicina, direito e finanças até comédia, desporto e até mesmo vinhos. Os especialistas podem ganhar até centenas de dólares por hora a ensinar a IA a fazer o seu próprio trabalho.

"A IA será o novo 'Doutor Google0, o novo WebMD que as pessoas consultarão para buscar informações médicas. Eu sabia que precisava fazer parte disso para garantir que as informações fossem precisas, seguras e fizessem sentido para quem as utiliza", afirma Chiao à CNN.

Os modelos de IA são treinados com enormes quantidades de dados. Mas esse treino não adianta muito sem o reforço da aprendizagem. Empresas como OpenAI, Google e Anthropic usam o que o CEO da Mercor, Brendan Foody, descreveu como “grandes exércitos de pessoas” para fazer exatamente isso.

A Mercor foi recentemente avaliada em 10 mil milhões de dólares (8,45 mil milhões de euros). CNN

A incerteza sobre como a IA irá remodelar vários setores atingiu um ponto crítico nas últimas duas semanas. As ações de software caíram muito no início de fevereiro, após o lançamento de uma nova ferramenta da Anthropic que adapta seu modelo para trabalhar em setores específicos, como jurídico e financeiro. Em seguida, um ensaio viral de um CEO de tecnologia viralizou na Internet com declarações contundentes sobre como a IA poderia afetar os empregos. E alguns responsáveis dizem que a Mercor está a causar a substituição de empregos, substituindo carreiras estáveis a tempo inteiro por trabalhos temporários, o que contribuirá para que a IA assuma os empregos humanos.

Mas Chiao não vê o seu trabalho na Mercor como sendo ensinar a IA a fazer o seu trabalho. Em vez disso, ela vê isso como uma forma de garantir que os modelos de IA sejam seguros e capazes o suficiente para ajudar os médicos a passar mais tempo com os pacientes e menos tempo preenchendo formulários. Ela vê a IA como algo que, eventualmente, poderá ajudar os médicos a ler exames, preencher gráficos e tomar notas.

“Os médicos foram selecionados porque realmente queremos ajudar as pessoas. Queremos curar. Queremos passar tempo a conversar com as pessoas — ouvindo, interagindo”, detalha Chiao. “Não quero olhar para isto como sendo a IA a tomar os nossos empregos. Quero olhar para isto como sendo a IA a assumir os aspetos dos nossos empregos que nos impedem de ser bons médicos, bons curadores e bons ouvintes.”

Treinar a Dra. IA

Quando Chiao está a treinar modelos de IA, usa cenários reais que encontrou ao longo das décadas como médica na medicina de cuidados primários e de urgências. Isso inclui fazer perguntas tanto da perspetiva do paciente quanto do médico. Um paciente, por exemplo, pode perguntar se o seu filho deve consultar um médico quando tiver tosse ou febre. Mas o sistema precisa também de saber como responder quando confrontado com jargão médico — como o que um médico pode ver num formulário de admissão.

O modelo de IA às vezes fornece respostas que Chiao não teria pensado, diz a própria. Mas, em outras ocasiões, ela vê a necessidade de profissionais como ela intervir.

"Às vezes, há coisas que não fazem muito sentido, e eu penso: 'Ah, isso pode ser enganoso' ou 'Isso pode ser alarmista' ou 'Não é muito seguro colocar isso numa resposta'", diz Chiao. "E é aí que eu intervenho e digo: 'OK, é aqui que preciso criar algo que torne isso seguro, preciso e aplicável ao utilizador em questão'".

Os especialistas da Mercor classificam a resposta de um modelo usando uma rubrica que criaram após consultar uma equipa de outros especialistas na área. Essas respostas são enviadas de volta para o modelo, que é treinado para obter boas notas.

Quanto à IA na medicina, Chiao considera que os pacientes devem usar as ferramentas do modelo de IA atual como ponto de partida antes de falar com um médico. A tecnologia não substitui um médico como ela, com 20 anos de experiência na área.

“Há um pressentimento que vem com a experiência, que vem de sentar-se com um paciente, olhar nos seus olhos e ver algo que está além do seu histórico, dos seus valores laboratoriais, das palavras que saem da sua boca”, diz Chiao. “Então, é aqui que é realmente importante saber que a IA não é um médico, não é um ser humano."

Os especialistas mais procurados pela Mercor são os de engenharia de software, seguidos por finanças, medicina e direito, afirma Foody, CEO da Mercor, à CNN. As vagas de emprego na Mercor podem variar muito, desde jornalistas a mecânicos.

Mas Foody observa que nem tudo pode ser ensinado e, quanto mais subjetiva for a tarefa, mais difícil será para a IA dominá-la.

Um exemplo é a comédia. A Mercor tentou treinar um modelo de IA para ser mais engraçado, contratando comediantes da Harvard Lampoon, uma publicação icónica de comédia da Universidade de Harvard.

"Eles estavam a contar piadas e a escrever rubricas para melhorar os modelos e o quão engraçados eles são", conta Foody.

O problema, no entanto, é óbvio para os humanos, mas não tanto para as máquinas: as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que é engraçado.

"O que realmente precisamos é de mais localização de como o humor varia de acordo com a geografia e (responder) como podemos ter especialistas que entendam quais piadas são engraçadas em todos esses diferentes domínios”, afirma Foody.

De zero a 10 mil milhões em três anos

Antes de Foody e seus cofundadores da Mercor decidirem ajudar os modelos de IA a tornarem-se melhores em trabalhos humanos, a empresa tinha um objetivo muito diferente: ajudar as pessoas a serem contratadas.

A Mercor, que Foody cofundou há três anos, aos 19 anos, com os amigos Adarsh Hiremath e Surya Midha, começou como uma plataforma de recrutamento e recursos humanos. Quando mudaram o foco da empresa para a IA, o seu rolo de currículos foi o ponto de partida perfeito para encontrar os especialistas que as empresas de IA procuravam.

Foody disse que a Mercor está agora a pagar mais de um milhão de dólares por dia a milhares de especialistas e, em menos de dois anos, cresceu de um milhão de dólares em receitas para mais de 500 milhões de dólares. Zabelin, da Pitchbook, diz que a empresa está avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros), acrescentando que os altos valores da Mercor e de seus concorrentes mostram que os investidores acreditam que serviços como feedback humano e testes especializados de modelos de IA estão a tornar-se uma parte permanente e essencial de como os sistemas de IA são construídos e aprimorados.

A Mercor não é a única empresa neste setor. No ano passado, a Meta fez um investimento de 14 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros) na Scale AI — que opera em um setor semelhante ao da Mercor — trazendo seu fundador Alexandr Wang, então com 28 anos, como diretor de IA. Outros concorrentes, como Surge AI, Handshake e Micro1, ajudaram a criar uma nova classe de jovens fundadores de tecnologia ultra-ricos.

Embora as avaliações flutuem, Foody, de 22 anos, e os seus cofundadores são provavelmente alguns dos fundadores de tecnologia mais jovens a entrar na lista de bilionários da Forbes desde Mark Zuckerberg, que entrou na lista aos 23 anos.

O CEO da Mercor, Brendan Foody. Foto CNN

"É claro que éramos ambiciosos em relação ao que queríamos fazer, mas nunca poderíamos imaginar algo assim, especialmente acontecendo tão rapidamente. Então, parece muito surreal", diz Foody.

Foody tem desfrutado de alguns benefícios de ser um jovem bilionário (ele disse que ofereceu à sua família bilhetes para o SuperBowl). Mas o seu foco continua a ser o crescimento de um negócio que ele considera fundamental para moldar o futuro do trabalho, apesar das crescentes preocupações com a IA substituindo empregos.

Na sua opinião, o trabalho da Mercor é um passo para resolver problemas maiores.

"Precisamos de curar o cancro. Precisamos de resolver as alterações climáticas", afirma. "E tornar toda a gente 10 vezes mais produtiva para que possam trabalhar melhor nesses problemas fundamentais será um benefício enorme para o progresso da nossa sociedade."