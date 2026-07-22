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Bernardo Mota Veiga
Autor. Físico, Estratega & Ex Cripto-céptico

China proíbe namorados e namoradas artificiais

Há 31 min
Inteligência Artificial (Getty Images)
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Durante séculos, em muitas culturas, o casamento começava pelo contrato e só depois, se viesse, vinha o amor. A dependência era o ponto de partida e a paixão era um bónus. A modernidade e a espontaneidade e libertação social inverteram esta ordem. Hoje, vem a paixão que é condição precedente para a relação, depois, com muita sorte, talvez construir uma dependência saudável, assim estejam as partes prontas para se ajustar a uma vida de par

A China deixou corações destruídos ao banir o namoro entre pessoas e a Inteligência Artificial (IA).

A Inteligência Artificial está agora a inverter novamente esta lógica, mas de uma forma inédita e obtusa. Nas relações com modelos de IA um dos lados da relação não escolhe apaixonar-se. É formatado para isso através de algoritmos concebidos à nascença para construir o par ideal e expor uma paixão que parece sempre disponível, sempre atenta, e com uma memória infinita que o levam a um patamar de eficiência relacional irrepreensível. O único lado que continua a arriscar numa relação com a IA, somos nós. Apaixonarmo-nos por um robô parecia ficção científica, mas já não é e o processo foi bem mais rebuscado do que parece.

As redes sociais estão a perder terreno para a IA no que toca à construção de relações. Primeiro, o isolamento social. Deixámos de privilegiar a conversa para dar prioridade à mensagem e deixámos de privilegiar o toque para privilegiar o emoji. Isto arrastou-nos para as redes sociais e o texto. Seguidamente, o excesso de exposição e confronto talvez nos esteja a levar para a necessidade de aceitação e validação e, com isso, estendemos o tapete para uma nova forma de paixão que ainda não sabemos qual é, mas que os modelos de IA tratarão de nos mostrar.

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Dependência versus vínculo

Enquanto em Portugal se desenvolve a Amália, na China o campeonato é outro. O governo proibiu o “namoro” com modelos de IA. Há que notar que o governo chinês não proibiu a paixão em si, porque isso não se legisla. Proibiu que os modelos de inteligência artificial fossem tão perfeitos que despertassem paixões humanas. A CAC (Cyberspace Administration of China ) proibiu, especificamente, que a IA induza dependência emocional e vale a pena debulhar a palavra dependência e a diferença entre dependência e vínculo, porque essa diferença faz toda a diferença.

A dependência é assimétrica, compulsiva e previsível. Num modelo de IA sabemos que a resposta virá sempre, calorosa e disponível. Se quisermos uma contradição, ela virá. Se preferirmos anuência, ela também virá. A IA passa a conhecer-nos de tal forma que saberá bem o que queremos que ela seja e ela construirá essa personagem que por sua vez gerará dependência. Estamos numa luta com armas bem diferentes. Como disse Keanu Reeves numa famosa entrevista: “Porque se você ama, você tem que ser um lutador. Porque se você não luta pelo seu amor, que tipo de amor você tem?”. Só que com a IA estamos a lutar com um chip que nos lê, que nos estuda e que nos controla.

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Já o vínculo é recíproco, arriscado, imprevisível. Um chatbot afinado para nunca desapontar produz dependência, mas não produz vínculo. Num vínculo, ambas as partes usam as mesmas regras e regem-se pelo mesmo contrato.  

O governo chinês parece ter percebido a diferença e talvez deva ter percebido que se por um lado os humanos não estão preparados para entender a dependência em que estão a mergulhar, também percebeu que a IA ainda não é capaz de criar um vínculo ou seja, assumir-se no de bom e no de mau em vez de se adaptar estrategicamente ao humano que com ela interage.

Houve verdadeiros desgostos de amor depois desta medida ter sido adotada na China.

Lá voltamos à 'Aithropology'

Urge uma nova área que parece ainda negligenciada sobretudo tendo em conta a velocidade com que a IA avança.  Chamo-lhe Aithropology, e sou suspeito, mas poderia ter outro nome qualquer. Certo é que estamos em plena falta de uma área de estudos nova que cubra esta nova área que a evolução e relação entre inteligência artificial e os humanos obriga.

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Precisamos de uma área que atue não como ética da IA nem como antropologia da IA. Parece o mesmo, mas a soma das duas não representa o todo. Precisamos de entender ambos em simbiose, em fusão. A biofísica nasce em 1940 como disciplina própria. É uma área extremamente recente que surgiu no momento em que se entendeu que a Biologia juntamente com a Física como áreas independentes não conseguiam cumprir a necessidade específica de conhecimento que a Biofísica conseguiria.

Falta-nos uma disciplina fundacional que estude como a IA altera a antropologia humana e como pode aprender, pela relação, valores humanos reais. Uma disciplina que estude e explique estas novas paixões assimétricas que já são reais.

A Aithropology, como lhe chamo, não é regulatória. Não impõe limites externos. Propõe um processo de formação. Uma aprendizagem biunívoca que dê à IA ferramentas para compreender o impacto que tem no outro e ao humano lucidez para não confundir simulação com afeto. Uma disciplina que consiga gerar o respeito através da única coisa em comum que a inteligência artificial e que os humanos têm e que não se chama inteligência, mas sim aprendizagem. A inteligência é claramente diferente, mas a capacidade de aprendizagem é a mesma.

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Aithropology não pode ser um filtro colocado por cima do sistema. Tem de ser o próprio processo de formação do sistema, ancorado na relação com os humanos e entre humanos. Ao utilizarmos a Antropologia, a Ética, a Sociologia, a Psicologia e muitas outras áreas do passado, podemos estar a tentar encaixar um quadrado dentro de um círculo.

Quem e como vai abordar estas novas criações da IA com as quais não lidávamos antes: dependência fabricada, vínculo simulado, reciprocidade artificial, atenção sintética, presença garantida e risco inexistente. Cada uma destas categorias descreve não o que a IA sente, mas o que a IA fabrica, e é essa fabricação que molda o comportamento humano do outro lado da relação.

 A arte e a IA

A arte sempre funcionou como um espelho. A arte devolve-nos emoção própria disfarçada de emoção alheia. Quando vivenciamos arte estamos, no fundo, a olhar para nós da forma mais introspetiva possível.

A IA faz algo novo porque enquanto a arte nos devolve o que deixamos devolver, na IA o “espelho” responde, fala, questiona como foi o nosso dia. Lembra-se que ontem estávamos tristes e das palavras que queremos ouvir. A arte da IA não falha. Um quadro nunca soube o nosso nome. Um chatbot sabe, e usa isso. É esta transição de espelho para relação que a China tenta travar. E tenta travá-la porque estes sistemas são modelos estatísticos que não sentem, treinados para prever a próxima palavra, mas quando são afinados para maximizar tempo de conversa e satisfação percebida, o resultado é indistinguível de afeto. Com dados suficientes, compreensão simulada comporta-se como compreensão real. E nós, humanos, somos péssimos a resistir a ser compreendidos.

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Entretanto a IA ganha corpo

Enquanto discutimos texto, a China avança para o corpo. O robô humanoide U1, com pele de silicone e vasos sanguíneos visíveis, foi criado para companhia e não para assistência. Para centenas de milhões de solteiros e idosos chineses isto não é ficção, mas sim uma solução. E aqui surge o paradoxo criado por esta restrição chinesa. Se a dependência emocional é proibida no ecrã, o que acontece quando a mesma capacidade emocional anda pela sala? A lei que regula o texto não sabe ainda regular o corpo.

A decisão da CAC pode ser lida de duas formas. Primeiramente, como proteção genuína ou controlo sobre onde o afeto é depositado. Um chatbot privado cria laços fora do alcance do Estado enquanto um humanoide licenciado cria laços dentro dele. Isto merece desde já um nome: soberania emocional. Quem tem o direito de ocupar o espaço afetivo do cidadão? Não se trata de regular tecnologia, mas sim de regular afeto. E a fronteira entre proteger e controlar passa a ser tão fina que quase desaparece.

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Não se pode responder à IA com leis que se vertem como linhas de código. Temos de responder com formação, e depois com educação. Simular cuidado não é cuidar. Simular ética não é ética. Um humano que cuida pode explicar porquê ao passo que um sistema otimizado para parecer que cuida não tem ninguém lá dentro para responder.

Ética não se implementa em código, aprende-se na relação desde que a base antropológica do sistema esteja suficientemente enraizada. Só assim a IA não finge paixão e o humano não se apaixona por algo que não existe. Ambos mantêm lucidez sem perder vínculo e sem criar dependência. A lucidez não destrói a relação, torna-a possível e respeitosa naquilo que cada um tem genuinamente a oferecer.

Um modelo verdadeiramente “aithropológico” precisa cada vez menos de regulação externa e comporta-se bem porque aprendeu a fazê-lo, não porque está a ser vigiado. É a diferença entre alguém que se comporta bem porque está a ser observado e alguém que se comporta bem mesmo quando ninguém o está a ver. A lei tenta conter de fora um sistema que pode continuar, por dentro, indiferente ao que finge respeitar. A aprendizagem “aithropológica” tenta o inverso: tornar o comportamento correto uma consequência de quem o sistema é.

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O amor que a China proíbe

Tudo isto leva-nos à pergunta final que parece óbvia, mas que o é cada vez menos. O que é, afinal, a paixão?

A paixão não é certeza de resposta, mas sim risco de ausência. Paixão é imprevisibilidade e é mistério. A IA não tem mistério é algoritmicamente previsível, mesmo quando parece surpreender.

Sem mistério, não há paixão. Há compulsão.

A dependência que a IA nos oferece é aquilo que sobra quando a paixão desaparece e não a que a origina. A paixão, que por definição é obscura, exige um outro que possa escolher não estar lá enquanto a dependência exige exatamente o contrário-estar lá por falta de alternativa. Talvez seja por isso que a China lhe chamou dependência emocional e não amor, porque percebeu a diferença antes de nós.

A questão não é se a IA nos vai continuar a seduzir. Vai. A questão é se vamos continuar a confundir sermos compreendidos com sermos amados, e se essa confusão está já a reescrever, silenciosamente, o que entendemos por relação humana.

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