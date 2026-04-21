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Esta ferramenta de IA "revolucionou o diagnóstico de urgência" num hospital nos Açores

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 29min
Hospital

Tecnologia atua como um assistente de suporte à decisão clínica em exames de raio-X e tomografia computadorizada e "tornou-se um pilar essencial" no serviço de urgências

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O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, defendeu hoje que a utilização de uma tecnologia de Inteligência Artificial (IA) em radiologia “revolucionou o diagnóstico de urgência” na unidade.

“Implementada em julho de 2025, esta ferramenta tornou-se um pilar essencial no Serviço de Urgência da unidade hospitalar açoriana, auxiliando as equipas médicas na deteção precoce de traumatismos e patologias críticas”, indicou o HDES, em comunicado.

O maior hospital dos Açores faz assim “um balanço altamente positivo do primeiro ano de implementação do sistema Gleamer Copilot”, alegando que esta tecnologia de Inteligência Artificial “revolucionou o diagnóstico de urgência”.

Segundo o HDES, a utilização dos módulos BoneView (trauma ósseo) e ChestView (tórax) deste sistema “permitiu elevar o padrão de segurança clínica oferecido aos utentes, garantindo uma validação de exames radiológicos em apenas alguns minutos e otimizando o tempo de resposta, especialmente em períodos de elevada pressão assistencial”.

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A unidade hospitalar salientou que esta tecnologia, que atua como um assistente de suporte à decisão clínica em exames de raio-X e tomografia computadorizada, permite uma “maior precisão diagnóstica de patologias do tórax e do pulmão, como o pneumotórax, nódulos pulmonares, derrames pleurais e opacidades alveolares, bem como de lesões ósseas, incluindo fraturas agudas, luxações, lesões corticais subtis e pequenos destacamentos ósseos”.

O HDES pretende agora implementar novas ferramentas de IA noutras áreas diagnósticas e operacionais, para “aprimorar a triagem e a gestão de fluxos clínicos”.

“O balanço desta primeira fase dá a confiança necessária para avançar com novos projetos que colocarão o HDES num patamar de eficiência tecnológica ainda mais elevado”, reforçou.

Temas: Inteligência Artificial Gleamer Copilot Hospital do Divino Espírito Santo Hospital de Ponta Delgada
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